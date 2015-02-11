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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于看涨价差交易

路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周三上
涨，交易商称，因美国中西部现货大豆基差上涨，带动一波看涨价差交易
，支持大豆市场。
    
    一些低吸买盘也扶助大豆价格上涨，在周三早盘大豆市场疲弱拖累价
格跌至2月3日来最低位。
    
    豆粕期货和豆油期货也收高。
        
    分析师预计，美国农业部周四早上将公布最新一周出口销售2014/15
作物年度和2015/16作物年度大豆总计25-45万吨，低于之前一周的49.676
7万吨。
        
    3月大豆期货合约 升8-3/4美分，报每蒲式耳9.77-3/4美元。
    
    3月豆粕合约 收涨2.7美元，报每短吨329.6美元。3月豆油合约
 升0.3美分，报31.75美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为336,807口，豆粕为90,255口，豆油为138
,795口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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