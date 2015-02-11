纽约期市：原糖期货继续受展期交易带动，可可期货上涨至三周高位

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透纽约/伦敦2月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三持稳，在近月合约到期前，展期交易主导市场，近月合约升水上涨至2013年高位，因短期供应紧张；而可可期货上升至三周高点。
阿拉比卡咖啡期货修正走高，守住强劲技术支撑位，且在3月合约周三到期前，价格仍接近3月期权执行价1.60美元。
3月/5月原糖期货溢价SB-1=R升至最高0.13美分，为2013年11月来最高，高于周二尾盘升水0.03美分。3月合约将在2月27日到期。
ICE-3月原糖期货收平在每磅14.71美分。
交易所数据显示，周二总成交量上升至一年高位约345,000口，因指数基金将合约展期，周二未平仓合约较上日下降77口，为11个交易日来首次下降。
3月白糖期货 跌6.80美元，或1.8%，收报每吨377美元，该合约将在周五到期。
交投最活跃的纽约5月可可期货 收涨16美元，或0.6%，报每吨2,884美元。5月伦敦可可期货 收高14英镑，或0.7%，报每吨1,981英镑。两份合约均触及1月21日来最高水平。
3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.05美分，报每磅1.5945美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收涨3美元，或0.2%，报每吨1,974美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)