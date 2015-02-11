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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 04:05 BJT

纽约期市：原糖期货继续受展期交易带动，可可期货上涨至三周高位

路透纽约/伦敦2月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三持稳，在近月合约到期前，展期交易主导市场，近月合约升水上涨至2013年高位，因短期供应紧张；而可可期货上升至三周高点。

阿拉比卡咖啡期货修正走高，守住强劲技术支撑位，且在3月合约周三到期前，价格仍接近3月期权执行价1.60美元。

3月/5月原糖期货溢价SB-1=R升至最高0.13美分，为2013年11月来最高，高于周二尾盘升水0.03美分。3月合约将在2月27日到期。

ICE-3月原糖期货收平在每磅14.71美分。

交易所数据显示，周二总成交量上升至一年高位约345,000口，因指数基金将合约展期，周二未平仓合约较上日下降77口，为11个交易日来首次下降。

3月白糖期货 跌6.80美元，或1.8%，收报每吨377美元，该合约将在周五到期。

交投最活跃的纽约5月可可期货 收涨16美元，或0.6%，报每吨2,884美元。5月伦敦可可期货 收高14英镑，或0.7%，报每吨1,981英镑。两份合约均触及1月21日来最高水平。

3月阿拉比卡咖啡期货 收高0.05美分，报每磅1.5945美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收涨3美元，或0.2%，报每吨1,974美元。(完)

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