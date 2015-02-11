版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 04:51 BJT

标题新闻：美国投资大亨伊坎预期苹果股价将升至每股216美元，市值将达约1.3万亿美元

（伊坎持有大约5,300万股苹果股票，价值约65亿美元）

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐