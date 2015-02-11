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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:30 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.04%，Nasdaq指数上扬0.28%

路透纽约2月11日 - 美国股市周三基本收平，因希腊和乌克兰忧虑被苹果上涨抵消。

道琼工业指数 下跌6.62点，或0.04%，至17,862.14点；标准普尔500指数 小跌0.06点，或0.00%，至2,068.53点；Nasdaq指数 上涨13.54点，或0.28%，至4,801.18点。(完)
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