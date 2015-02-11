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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:23 BJT

美股盘后：应用材料公布业绩后股价下跌1.7%

路透2月11日 - 应用材料 周三在美股盘后下跌1.7%，之前该公司公布季度业绩。

应用材料称，首季经调整后非GAAP每股收益为0.27美元，每股收益为0.28美元，营收增长8%，至23.6亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计，应用材料首季每股收益0.27美元，营收为23.3亿美元。

应用材料预期第二季经调整和稀释后非GAAP每股收益为0.26-0.30美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计应用材料第二季每股收益为0.32美元，营收为24.8亿美元。(完)

(编译 母红；审校 李军)
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