国际油市：美国原油库存升至纪录高位拖累油价下跌，布兰特原油跌穿55美元

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 美国原油库存上升至近4.18亿桶，创纪录高位
* 分析师预计油价将下跌，尽数回吐1月29日来录得的升幅
路透纽约2月11日 - 油价周三下跌最多3%，因美国原油库存升至纪录高位，且分析师和交易商称市场下跌幅度将可能超过预期减产带动油价在过去两周的反弹幅度。
美国政府数据显示，上周美国原油库存增加约500万桶，至近4.18亿桶，为1982年编纂数据来最高水平。路透调查显示，分析师原本预计上周美国原油库存增加约400万桶。
美国原油库存升至纪录高位，显示油市每日仍有约200万桶的过剩供应。分析师表示，供应过剩使去年夏季开始的油价跌势无法形成底部。
“今日的下跌证明因油企削减资本支出和钻井平台减少带动的油价反弹还不足以形成趋势，”Tradition Energy高级分析师Gene McGillian说。
布兰特原油 盘中跌穿每桶55美元的支撑位，结算价报每桶54.66美元，下挫1.77美元，或3.14%。
美国原油 结算价报每桶48.84美元，下滑1.18美元，或约2%。
FOREX.com技术分析师Fawad Razaqzada称，布兰特原油可能跌至每桶53美元，美国原油可能跌穿47.50美元。
因全球供应过剩令油价过去七个月持续下跌后，在过去九个交易日中，油价有五日上涨，交易商称主要因为回补空头。
据科威特报纸al-Rai周三援引石油部长奥马尔(Ali al-Omair)的话报导称，预期原油价格将在2015年下半年上扬，年底时可能升至60美元。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。