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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:54 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，由近月合约技术买盘带动

路透芝加哥2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，
由3月小麦合约 领升，交易商称，包括回补空头在内的技术买盘推高
小麦价格。
    
    CBOT-3月小麦合约从美国现货小麦市场相对走强获得支持，交易商预
计在今月稍后的近月合约首个交割通知日，将没有小麦合约交割。
    
    美国农业部周二下调对2014/15年春麦结转库存预估，上调对硬红冬
麦和软红冬麦结转库存预估。
    
    CBOT-3月小麦期货 结算价报5.25-3/4美元，涨4美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为195,415口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)
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