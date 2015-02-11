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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 05:50 BJT

美股盘后：百度公布业绩后股价跌幅扩大至10%

路透2月11日 - 百度 周三在美股盘后扩大跌幅，下挫10%，之前该公司公布业绩。

百度公布，2014会计年度第四季每美国存托股份(ADS)收益为1.45美元，非GAAP每ADS收益为1.61美元。

百度称，第四季营收为22.64亿美元，上年同期为15.7亿美元。

百度预计2015会计年度第一季营收增长33.2-37.6%，2015年第一季营收介乎20.38-21.06亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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