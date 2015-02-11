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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 05:48 BJT

标题新闻：IMF总裁拉加德周四0800 GMT将就乌克兰发表声明，乌总理称可望和IMF达成进一步救助协议

国际货币基金组织(IMF)

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