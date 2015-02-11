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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 06:42 BJT

欧洲政经：欧盟和希腊尚未就可能的协议达成一致

路透布鲁塞尔2月11日 - 希腊和欧元区财长就如何处理希腊财务问题仍然未有共识，希腊救助计划将在本月到期，消息人士透露出的周三欧元集团财长会议的最终结果并不一致。

两名官方消息人士向路透表示，尽管尚未有达成协议，但欧元区财长会议在草拟一份共同声明，将为希腊延长其目前救助计划开启大门。不过一希腊官员强调，不会延长不受希腊人欢迎的救助计划。

多位外交消息人士表示，关键问题可能是协议的措辞，让希腊新政府有机会向该国选民显示结束了正式救助协议，同时维持可避免出现金融混乱局面的一套计划。

一欧元集团消息人士称，声明草案内容包括希腊承诺继续实施经济放革并履行金融义务。其他参与会议的18名欧元区财长希望在周三稍后公布该份声明。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)
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