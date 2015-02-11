欧洲政经：欧盟和希腊尚未就可能的协议达成一致

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透布鲁塞尔2月11日 - 希腊和欧元区财长就如何处理希腊财务问题仍然未有共识，希腊救助计划将在本月到期，消息人士透露出的周三欧元集团财长会议的最终结果并不一致。
两名官方消息人士向路透表示，尽管尚未有达成协议，但欧元区财长会议在草拟一份共同声明，将为希腊延长其目前救助计划开启大门。不过一希腊官员强调，不会延长不受希腊人欢迎的救助计划。
多位外交消息人士表示，关键问题可能是协议的措辞，让希腊新政府有机会向该国选民显示结束了正式救助协议，同时维持可避免出现金融混乱局面的一套计划。
一欧元集团消息人士称，声明草案内容包括希腊承诺继续实施经济放革并履行金融义务。其他参与会议的18名欧元区财长希望在周三稍后公布该份声明。(完)
(编译 利棣儿；审校 张荻)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。