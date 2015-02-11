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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 07:35 BJT

更新版 2-《全球汇市》欧元上扬，受希腊债务谈判报导推动

不过，欧元不仅仅受到希腊情势的影响。本周欧元在100个小点的区间内波动。

“欧元空头仓位过多以及欧元区经济数据出现普遍改善打破了欧元的跌势动能。”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。

其他货币对中，美元兑日圆 触及五周高位，受美国公债收益率上升带动。纽约尾盘，美元报120.47日圆，升0.87%。交投清淡，因日本市场因公众假期休市。

指标美国10年期公债收益率 上升，周二升穿2%，为一个月来首见，因市场预计美联储将在今年年中升息。这也扶助美元涨势。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1331 1.1319 +0.11 -6.33 1.2097

美元/日圆 120.45 119.41 +0.87 +0.64 119.68

欧元/日圆 136.53 135.14 +1.03 -5.69 144.77

美元/瑞郎 0.9284 0.9263 +0.23 -6.61 0.9941

英镑/美元 1.5236 1.5252 -0.10 -2.16 1.5573

美元/加元 1.2630 1.2586 +0.35 +8.71 1.1618

澳元/美元 0.7717 0.7769 -0.67 -5.52 0.8168

欧元/瑞郎 1.0522 1.0484 +0.36 -12.51 1.2026

欧元/英镑 0.7439 0.7418 +0.28 -4.07 0.7755

新西兰元/美元 0.7362 0.7402 -0.54 -5.58 0.7797

美元/挪威克朗 7.6441 7.5798 +0.85 +2.30 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6680 8.5795 +1.03 -4.11 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3772 8.3247 +0.63 +7.46 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4980 9.4240 +0.79 +0.31 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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