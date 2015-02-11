更新版 2-《全球汇市》欧元上扬，受希腊债务谈判报导推动

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
不过，欧元不仅仅受到希腊情势的影响。本周欧元在100个小点的区间内波动。
“欧元空头仓位过多以及欧元区经济数据出现普遍改善打破了欧元的跌势动能。”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。
其他货币对中，美元兑日圆 触及五周高位，受美国公债收益率上升带动。纽约尾盘，美元报120.47日圆，升0.87%。交投清淡，因日本市场因公众假期休市。
指标美国10年期公债收益率 上升，周二升穿2%，为一个月来首见，因市场预计美联储将在今年年中升息。这也扶助美元涨势。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1331 1.1319 +0.11 -6.33 1.2097
美元/日圆 120.45 119.41 +0.87 +0.64 119.68
欧元/日圆 136.53 135.14 +1.03 -5.69 144.77
美元/瑞郎 0.9284 0.9263 +0.23 -6.61 0.9941
英镑/美元 1.5236 1.5252 -0.10 -2.16 1.5573
美元/加元 1.2630 1.2586 +0.35 +8.71 1.1618
澳元/美元 0.7717 0.7769 -0.67 -5.52 0.8168
欧元/瑞郎 1.0522 1.0484 +0.36 -12.51 1.2026
欧元/英镑 0.7439 0.7418 +0.28 -4.07 0.7755
新西兰元/美元 0.7362 0.7402 -0.54 -5.58 0.7797
美元/挪威克朗 7.6441 7.5798 +0.85 +2.30 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6680 8.5795 +1.03 -4.11 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3772 8.3247 +0.63 +7.46 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4980 9.4240 +0.79 +0.31 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/张明钧/郑茵/李爽 审校 龚芳/张荻/杜明霞)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)