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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 06:13 BJT

《美国重要政经日程》-2月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周初请失业金数据

1330 - 商务部公布1月零售销售

1330 - 农业部公布一周出口销售

1500 - 商务部公布12月企业库存

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部宣布每周例行的三个月和六个月期债券标售

1800 - 财政部发售30年期公债

2100 - 农业部公布每周全球棉花价格

2100后 - 投资公司协会(ICI)公布一周货币市场公共基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 许娜)
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