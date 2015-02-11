美股业绩：思科第二季营收与获利均超预期，因硬件需求上升

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透2月11日 - 网络设备制造商思科 公布的季度营收与获利双双强于预期，因交换设备与路由器需求帮助抵消了传统电信客户支出疲弱。
思科股价周三在盘后交易中上涨1.5%。该公司一直在努力转向高端交换机与路由器。
2014年交换设备业务占思科总体硬件营收的39%左右，而路由器业务占21.2%左右。
思科1月24日止第二季度硬件事业营收成长7.8%至90.8亿美元。
包括软件与云计算在内等服务所创造的营收，增长4.6%至28.6亿美元。
思科总裁兼执行长钱伯斯在声明中表示，该季在各地区、各产品与领域都达到了最佳平衡。
思科预测，当前的第三季度经调整每股盈余为0.51-0.53美元，符合分析师的预估。
思科还预测第三季度营收增长3-5%。
“业务成长势头感觉不错...，”财务长Kelly Kramer表示。
思科把季度股息提高0.02美元，至0.21美元。思科公布，第二季净利增至24亿美元或每股0.46美元，上年同期分别为14.3亿和0.27美元。
总营收上升7%至119.4亿美元。
经调整的每股盈余为0.53美元。
分析师此前平均预测每股盈余为0.51美元，营收为118亿美元。
思科股价在Nasdaq常规交易时段跌2.04%，收于26.93美元。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。