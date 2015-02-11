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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 06:43 BJT

美股业绩：思科第二季营收与获利均超预期，因硬件需求上升

路透2月11日 - 网络设备制造商思科 公布的季度营收与获利双双强于预期，因交换设备与路由器需求帮助抵消了传统电信客户支出疲弱。

思科股价周三在盘后交易中上涨1.5%。该公司一直在努力转向高端交换机与路由器。

2014年交换设备业务占思科总体硬件营收的39%左右，而路由器业务占21.2%左右。

思科1月24日止第二季度硬件事业营收成长7.8%至90.8亿美元。

包括软件与云计算在内等服务所创造的营收，增长4.6%至28.6亿美元。

思科总裁兼执行长钱伯斯在声明中表示，该季在各地区、各产品与领域都达到了最佳平衡。

思科预测，当前的第三季度经调整每股盈余为0.51-0.53美元，符合分析师的预估。

思科还预测第三季度营收增长3-5%。

“业务成长势头感觉不错...，”财务长Kelly Kramer表示。

思科把季度股息提高0.02美元，至0.21美元。思科公布，第二季净利增至24亿美元或每股0.46美元，上年同期分别为14.3亿和0.27美元。

总营收上升7%至119.4亿美元。

经调整的每股盈余为0.53美元。

分析师此前平均预测每股盈余为0.51美元，营收为118亿美元。

思科股价在Nasdaq常规交易时段跌2.04%，收于26.93美元。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)
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