美国个股：投资大亨伊坎称苹果估值应超过1万亿美元，股价应为216美元

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
伊坎是苹果前十大投资者之一，一直以来他敦促公司进行更多的股票回购并提高派息。
他10月时曾表示，苹果股价能翻倍，并建议董事会趁现金充裕回购更多的股票。当时苹果的股价在100美元。
“...展望4月的资本回报方案，预期将会包括大举增加股票回购，”伊坎称。
截止12月27日，苹果的现金储备约为1,780亿美元，足够买下IBM ，相当于可以给每个美国人分556美元。
苹果去年4月曾表示，计划2015年底前将超过1,300亿美元回馈给股东。
据StarMine内在价格模型，苹果的股价应到140.90美元，这就意味着未来10年苹果的年均获利复合增长率要到9.9%。
苹果股价周三在Nasdaq市场收高2.3%，截至周二收盘，该股自10月9日来的累计涨幅超过22%。(完)
(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 张荻)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。