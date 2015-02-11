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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 07:02 BJT

美国个股：投资大亨伊坎称苹果估值应超过1万亿美元，股价应为216美元

伊坎是苹果前十大投资者之一，一直以来他敦促公司进行更多的股票回购并提高派息。

他10月时曾表示，苹果股价能翻倍，并建议董事会趁现金充裕回购更多的股票。当时苹果的股价在100美元。

“...展望4月的资本回报方案，预期将会包括大举增加股票回购，”伊坎称。

截止12月27日，苹果的现金储备约为1,780亿美元，足够买下IBM ，相当于可以给每个美国人分556美元。

苹果去年4月曾表示，计划2015年底前将超过1,300亿美元回馈给股东。

据StarMine内在价格模型，苹果的股价应到140.90美元，这就意味着未来10年苹果的年均获利复合增长率要到9.9%。

苹果股价周三在Nasdaq市场收高2.3%，截至周二收盘，该股自10月9日来的累计涨幅超过22%。(完)

(编译 洪曦/孙茉莉; 审校 张荻)
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