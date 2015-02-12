《综述》乌克兰和平谈判启动，分裂分子加强攻势

按照法国和德国的建议，此次峰会在邻国白俄罗斯举行，试图暂时停止这场战事。德国总理梅克尔、法国总统奥朗德、乌克兰总统波罗申科和俄罗斯总统普京开始了会谈。
乌克兰代表团一位消息人士称，四国领导人计划签署一项联合声明，支持乌克兰的领土完整和主权。
这位消息人士称，俄罗斯、乌克兰和欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)“联络小组”将准备一份单独的文件，确认坚守去年9月在明斯克起草的停火计划，独立分子领袖也签署了这份停火计划。
这些都是乌克兰方面的说法。不过即便乌克兰和俄罗斯之间会达成妥协，现在要说本次峰会将取得哪些成果也为时尚早。
四国领导人在约1715GMT单独会面，之后与各代表团举行全体峰会。
取得突破的希望似乎很渺茫，而且取决于乌克兰做出很大让步，向前推进的反叛分子不太可能停下来并退回到以前的位置。
然而，俄罗斯表示乐观。俄方一位外交消息人士称，达成协议的可能性有70%。
“各国总统不会无缘无故地来到这里(明斯克)，”这位消息人士称。
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，在这次峰会之前就已取得一些进展。但乌克兰坚持要控制部分掌控在分裂分子手中的俄罗斯-乌克兰边界地区，这可能妨碍协议的达成。
此次峰会召开之时，国际货币基金组织(IMF)一代表团正努力协商一项救助协议，以防腐败、管理不善和战争把乌克兰拖入破产境地。乌克兰总理亚采纽克称，希望在几天内达成贷款协议。
乌克兰和北约(NATO)指责俄罗斯向分裂分子提供人员和武器。俄罗斯否认卷入冲突。(完)
(编译 许娜/李爽 审校 张涛)