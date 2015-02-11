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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 07:22 BJT

美股业绩：应用材料第一季业绩不及预期，受逻辑芯片需求疲弱拖累

路透2月11日 - 美国芯片设备生产企业--应用材料 表示，第一季其定制芯片业务新订单下降，因逻辑芯片需求疲弱。

应用材料公布的第二季盈利和营收预估，也低于分析师预期。应用材料的客户包括三星电子 和台积电 。

应用材料在周三美股盘后下挫3%，报23.53美元。

应用材料的主要业务－硅系统业务新订单在第一季下跌约9%，至14.3亿美元。

第一季硅系统业务营收下跌2.6%。硅系统业务营收占应用材料总营收大约60%。

应用材料预计，第二季净营收将较上季持平至最多增长2%。这意味着净营收将为23.6-24.1亿美元。

应用材料预期，第二季调整后盈利为每股收益0.26-0.30美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计每股收益0.32美元，营收为24.8亿美元。

应用材料截至1月25日的第一季净利上升至3.48亿美元，或每股收益0.28美元，上年同期分别为2.53亿美元或0.21美元。

扣除特殊项目，每股收益0.27美元。

第一季总净营收上升7.7%，至23.6亿美元，因合约芯片制造商增加对适用于智能电话和记忆芯片的技术支出。

分析师平均预计每股收益为0.27美元，营收为23.3亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)
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