美股业绩：应用材料第一季业绩不及预期，受逻辑芯片需求疲弱拖累

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透2月11日 - 美国芯片设备生产企业--应用材料 表示，第一季其定制芯片业务新订单下降，因逻辑芯片需求疲弱。
应用材料公布的第二季盈利和营收预估，也低于分析师预期。应用材料的客户包括三星电子 和台积电 。
应用材料在周三美股盘后下挫3%，报23.53美元。
应用材料的主要业务－硅系统业务新订单在第一季下跌约9%，至14.3亿美元。
第一季硅系统业务营收下跌2.6%。硅系统业务营收占应用材料总营收大约60%。
应用材料预计，第二季净营收将较上季持平至最多增长2%。这意味着净营收将为23.6-24.1亿美元。
应用材料预期，第二季调整后盈利为每股收益0.26-0.30美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计每股收益0.32美元，营收为24.8亿美元。
应用材料截至1月25日的第一季净利上升至3.48亿美元，或每股收益0.28美元，上年同期分别为2.53亿美元或0.21美元。
扣除特殊项目，每股收益0.27美元。
第一季总净营收上升7.7%，至23.6亿美元，因合约芯片制造商增加对适用于智能电话和记忆芯片的技术支出。
分析师平均预计每股收益为0.27美元，营收为23.3亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 张荻)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。