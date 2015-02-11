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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 07:17 BJT

全球贸易：美国将调查来自中国等国的进口纸，可能导致对非涂布纸加税

路透华盛顿2月11日 - 美国贸易官员将对来自中国和其它几个国家的廉价进口纸展开调查，可能导致对进口的对非涂布纸加税，包括美国各地家庭及办公室使用的复印纸。

美国商务部周三宣布进行上述调查。此前，Domtar Corporation 、Packaging Corporation of America (PCA)、Finch Paper LLC和P.H.Glatfelter Company等公司投诉来自中国、印尼、巴西、葡萄牙和澳洲的进口纸。

其中涉及未装订的非涂布纸，这类纸用于生产信封、书页和每月的电话账单。

美国国际贸易委员会将在3月9日之前就此案作出初步裁决。商务部将在4月就补贴情况作出初步裁决，并在6月就倾销情况作出初步裁决。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)
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