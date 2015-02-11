美国与加拿大经济指标预测--2月12日-2月19日****

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月9日当周
2月12日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 12月 +0.1% +0.1%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月7日当周 28.5 27.8
四周均值(万人) -- 29.275
续请失业金人数(万人) 1月31日当周 239.3 240
1330 美国零售销售(较前月) 1月 -0.5% -0.9%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.4% -1.0%
1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.2% +0.2%
2月13日(五)
1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +1.0% -1.4%
1330 美国进口价格(较前月) 1月 -3.2% -2.5%
出口价格(较前月) -0.9% -1.2%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 98.1 98.1
现况指数 110.0 109.3
预期指数 92.2 91.0
2月16日当周
2月16日(一)
暂无重要经济事件公布
2月17日(二)
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 9.00 9.95
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 58 57
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出63
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出48
2月18日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 107 108.9
建筑许可年率(万户) 106.0 105.8
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.3%
(较上年同期) -- +1.1%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) -- +2.1%
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 12月 -- -0.3%
1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% -0.1%
制造业产出(较前月) +0.3% +0.3%
产能利用率 79.9% 79.7%
2月19日(四)
1500 美国领先指标变动(较前月) 1月 +0.3% +0.5%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.0 6.3 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 洪曦; 审校 许娜)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。