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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月12日-2月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月9日当周

2月12日(四)

1330 加拿大新屋价格指数 12月 +0.1% +0.1%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月7日当周 28.5 27.8

四周均值(万人) -- 29.275

续请失业金人数(万人) 1月31日当周 239.3 240

1330 美国零售销售(较前月) 1月 -0.5% -0.9%

扣除汽车的零售销售(较前月) -0.4% -1.0%

1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.2% +0.2%

2月13日(五)

1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +1.0% -1.4%

1330 美国进口价格(较前月) 1月 -3.2% -2.5%

出口价格(较前月) -0.9% -1.2%

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 98.1 98.1

现况指数 110.0 109.3

预期指数 92.2 91.0

2月16日当周

2月16日(一)

暂无重要经济事件公布

2月17日(二)

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 9.00 9.95

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 2月 58 57

2100 美国整体资本净流动(亿美元) 12月 -- 净流出63

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出48

2月18日(三)

1330 美国房屋开工年率(万户) 1月 107 108.9

建筑许可年率(万户) 106.0 105.8

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.3%

(较上年同期) -- +1.1%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) -- +2.1%

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 12月 -- -0.3%

1415 美国工业生产(较前月) 1月 +0.3% -0.1%

制造业产出(较前月) +0.3% +0.3%

产能利用率 79.9% 79.7%

2月19日(四)

1500 美国领先指标变动(较前月) 1月　　 　 +0.3% +0.5%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 9.0 6.3 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 洪曦; 审校 许娜)
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