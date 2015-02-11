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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 07:31 BJT

欧洲政经：欧盟执委会副主席称与希腊协商取得进展，将于周一继续

路透布鲁塞尔2月12日 - 欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在布鲁塞尔一厂会议结束后表示，欧元区财经首长与希腊协商已取得进展，将于周一继续进行更多协商。(完)
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