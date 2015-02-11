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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 07:44 BJT

欧洲政经：欧元区同希腊未能就延长纾困计划达成一致--欧元集团主席

路透布鲁塞尔2月12日 - 在就有关延长对希腊的国际援助问题进行数小时讨论之后，欧元区成员国财长未能与希腊达成最终声明，下周一将继续开会讨论。

“我们探讨了一些问题，其中之一是关于当前的计划，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四凌晨在布鲁塞尔举行的记者会上表示。

“我们讨论了延长(纾困计划)的可能性。对一些人来说这显然是优先选择，但我们至今尚未得到这样的结果。我们还需要更多一点的时间。”(完)

(编译 郑茵 审校 许娜)
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