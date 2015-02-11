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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 07:59 BJT

美股业绩：百度第四季营收不及预期，因客户转而使用移动设备

路透2月11日 - 中国主要搜索引擎百度 公布第四季营收上升47.5%，增幅低于预期，因更多用户从原先使用个人电脑(PC)转而使用移动设备；而在移动设备上，利润更高的广告形式发挥空间减少。

百度股价周三在美股盘后中交易下挫7.8%，至198美元。

百度公布第四季营收为140.5亿元人民币，或22.6亿美元，而根据汤森路透I/B/E/S对分析师的调查，他们平均预期营收为141.2亿元人民币。

百度表示，移动营收占到总营收的42%，高于第三季的36%。

执行长李彦宏在一份声明中表示，12月时，来自移动端搜索引擎的营收首次超过了个人电脑端。

百度预计当前季度营收在126.5-130.7亿元人民币(20.4-21.2亿美元)之间。分析师平均预估为136.2亿元人民币。

阿里巴巴 和腾讯 等厂商纷纷增加在应用程序以及内容上的投入以保持客户粘度，百度面临智能手机市场竞争加剧的状况。

奇虎360 和搜狐 旗下和搜狗等公司也在大举进军搜索业务。

百度第四季净利跳升16%至32.3亿元人民币，或5.204亿美元。

若不计入股票薪酬支出，百度每股盈余9.97元人民币，或美国存托凭证(ADS)每单位盈余1.61美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的9.94元人民币。

百度周三在美国Nasdaq市场收于214.67美元。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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