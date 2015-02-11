美股业绩：百度第四季营收不及预期，因客户转而使用移动设备

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透2月11日 - 中国主要搜索引擎百度 公布第四季营收上升47.5%，增幅低于预期，因更多用户从原先使用个人电脑(PC)转而使用移动设备；而在移动设备上，利润更高的广告形式发挥空间减少。
百度股价周三在美股盘后中交易下挫7.8%，至198美元。
百度公布第四季营收为140.5亿元人民币，或22.6亿美元，而根据汤森路透I/B/E/S对分析师的调查，他们平均预期营收为141.2亿元人民币。
百度表示，移动营收占到总营收的42%，高于第三季的36%。
执行长李彦宏在一份声明中表示，12月时，来自移动端搜索引擎的营收首次超过了个人电脑端。
百度预计当前季度营收在126.5-130.7亿元人民币(20.4-21.2亿美元)之间。分析师平均预估为136.2亿元人民币。
阿里巴巴 和腾讯 等厂商纷纷增加在应用程序以及内容上的投入以保持客户粘度，百度面临智能手机市场竞争加剧的状况。
奇虎360 和搜狐 旗下和搜狗等公司也在大举进军搜索业务。
百度第四季净利跳升16%至32.3亿元人民币，或5.204亿美元。
若不计入股票薪酬支出，百度每股盈余9.97元人民币，或美国存托凭证(ADS)每单位盈余1.61美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的9.94元人民币。
百度周三在美国Nasdaq市场收于214.67美元。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)