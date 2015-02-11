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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 07:56 BJT

金砖国家：2月11日股汇市收盘纵览

路透2月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月11日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.58%，报961.21点。

中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限

香港股市：收低，中国央行支持经济承诺未激起强烈反应

中国汇市：人民币随中间价小幅微贬，货币政策报告传递汇率持稳讯息

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收跌0.56%，报48,239.67点。

　　巴西汇市：雷亚尔下跌，盘中跌幅一度深达1%，因月度零售销售数据令人失望，带动雷亚尔进一步跌破10年低点。雷亚尔兑美元 收在2.8727/42，上日收报2.8349/64。

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南非股市：微幅收低，打破此前连续四日的升势，铂金生产企业Lonmin 跌幅居前，因嘉能可计划将其在前者的股权分配给股东。指标Top-40绩优股指数 收低0.05%报45,891点，综合指数 下滑0.08%，报52,069点。

南非汇市：兰特兑美元大跌至12年低点，引领新兴市场货币的普跌走势

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印度股市：连续第二日收高，ICICI Bank 等绩优股上涨，因预期在德里邦选举中的失利将促使莫迪政府在即将公布的联邦预算中加速改革。NSE指数 收高0.72%；指标BSE指数 涨0.63%。

印度汇市：卢比连续第三日收低，因对美联储年中升息的预期提振了美元兑新兴市场货币。卢比兑美元 跌至62.25/26，上日收在62.18/19。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.78%至832.330；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.23%至459.08点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.31%至65.2500卢布；卢布兑欧元 升值0.25%至73.9500卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张明钧)
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