金砖国家：2月11日股汇市收盘纵览

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透2月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月11日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.58%，报961.21点。
中国股市：沪综指连三日收升，量能持续缩减预示反弹空间有限
香港股市：收低，中国央行支持经济承诺未激起强烈反应
中国汇市：人民币随中间价小幅微贬，货币政策报告传递汇率持稳讯息
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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收跌0.56%，报48,239.67点。
巴西汇市：雷亚尔下跌，盘中跌幅一度深达1%，因月度零售销售数据令人失望，带动雷亚尔进一步跌破10年低点。雷亚尔兑美元 收在2.8727/42，上日收报2.8349/64。
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南非股市：微幅收低，打破此前连续四日的升势，铂金生产企业Lonmin 跌幅居前，因嘉能可计划将其在前者的股权分配给股东。指标Top-40绩优股指数 收低0.05%报45,891点，综合指数 下滑0.08%，报52,069点。
南非汇市：兰特兑美元大跌至12年低点，引领新兴市场货币的普跌走势
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印度股市：连续第二日收高，ICICI Bank 等绩优股上涨，因预期在德里邦选举中的失利将促使莫迪政府在即将公布的联邦预算中加速改革。NSE指数 收高0.72%；指标BSE指数 涨0.63%。
印度汇市：卢比连续第三日收低，因对美联储年中升息的预期提振了美元兑新兴市场货币。卢比兑美元 跌至62.25/26，上日收在62.18/19。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.78%至832.330；MSCI明晟俄罗斯指数 升1.23%至459.08点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.31%至65.2500卢布；卢布兑欧元 升值0.25%至73.9500卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)