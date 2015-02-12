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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 08:55 BJT

****欧洲经济指标预测--2月12日-2月19日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值   
    
    2月9日当周  
    
    2月12日(四)
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           1月终值         -1.0%      -1.0%
                             (较上年同期)                           -0.3%      -0.3%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      -1.3%      -1.3%
                                  (较上年同期)                      -0.5%      -0.5%
    1000  欧元区工业生产(较前月)                       12月         +0.2%      +0.2%
                     (较上年同期)                                   +0.3%      -0.4% 
  
    2月13日(五)
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值       +0.1%      +0.3%
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)              第四季初值       +0.3%      +0.1%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%      +1.2%
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 1月          --       -1.0%
                               (较上年同期)                           --       -2.3%   
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                    第四季          --       -0.3%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                    1月          --       -0.4%
                          (较上年同期)                                --       -2.1%
    0900  意大利GDP(较前季)                       第四季初值        -0.1%      -0.1%
               (较上年同期)                                         -0.4%      -0.5% 
    1000  欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            12月      顺差205    顺差200 
    1000  欧元区GDP(较前季)                       第四季初值        +0.2%      +0.2%
                 (较上年同期)                                       +0.8%      +0.8%  
    
    2月16日当周  
          
    2月16日(一)
    暂无重大经济数据出炉 
    
    2月17日(二)
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                   12月          --    顺差8.15
               对全球贸易收支                                         --   顺差35.41
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月          --        持平
                             (较上年同期)                             --       +0.5%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                              --       +0.2%
                            (较上年同期)                              --       +1.6%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                               --       +0.2%
                           (较上年同期)                               --       +1.7%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)        1月          --       -2.4%
                                     (较上年同期)                     --      -10.7%
                                 产出物价(较前月)                     --       -0.3%
                                     (较上年同期)                     --       -0.8%
                             核心产出物价(较前月)                     --        持平
                                     (较上年同期)                     --　　　 +0.8%
   1000  德国ZEW经济景气判断指数                        2月           --      正48.4
              ZEW现况指数                                             --      正22.4
    
   2月18日(三)    
   0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果            2月           --      0-9-0
　　                                                                (升息-不变-降息)    
   0930  英国请领失业金人数(万人)                       1月           --   减少2.97
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至12月三个月      --       5.8%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至12月三个月      --      +1.7%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至12月三个月      --      +1.8%   
   1000　瑞士ZEW投资者信心指数                          2月           --     负10.8
    
   2月19日(四)   
   0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           1月           --  顺差15.15
   0745  法国HICP(较前月)                           1月终值           --      +0.1%
                  (较上年同期)                                        --      +0.1%       
   0900  欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元)        12月           --    盈余246
                           (经季节调整)(亿欧元)                       --    盈余181
                直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --    流出403     
   1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                2月           --        正4   
   1500  欧元区消费者信心指数                       2月初值           --     负8.50 (完)
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