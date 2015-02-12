欧洲经济指标预测--2月12日-2月19日****

欧洲已公布经济指标--2017/5/11
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月12日(四) 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -1.0% -1.0% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.3% -1.3% (较上年同期) -0.5% -0.5% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.3% -0.4% 2月13日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.1% +0.3% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.2% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.3% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 -- -0.3% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.1% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.4% -0.5% 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 顺差205 顺差200 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 2月16日当周 2月16日(一) 暂无重大经济数据出炉 2月17日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差8.15 对全球贸易收支 -- 顺差35.41 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 -- -2.4% (较上年同期) -- -10.7% 产出物价(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 核心产出物价(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 -- 正48.4 ZEW现况指数 -- 正22.4 2月18日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 -- 减少2.97 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月 -- 5.8% 平均每周薪资所得(较上年) 截至12月三个月 -- +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至12月三个月 -- +1.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负10.8 2月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差15.15 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 -- 盈余246 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余181 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出403 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 -- 正4 1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 -- 负8.50 (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
资料显示，KKR于场外出售润东汽车1.12亿股股份，平均价每股3.527港元；本次减持后，其持股比例由11.83%降至零。