《全球重要经济事件一览表》--2月12日-2月19日

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2月12日(四)
华盛顿--美国参议院金融委员会举行第二次听证会，主题为“社区银行与债信联盟管理松绑”(1500)。
兰开斯特--英国央行管理者费希尔将参加兰开斯特辩论联盟一项小组讨论(1900)。
伦敦--英国央行将发布季度通胀报告(1030)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特就“非常规货币政策和下一个‘新常态’”讲话(0905)。
伦敦--欧洲央行管委会成员魏德曼讲话，主题为“迈向稳定与繁荣”(1815)。
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定(0830)。
2月13日(五)
圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”。(1830)
伦敦--欧洲央行执委普雷特将在欧洲金融市场协会(AFME)会议上讲话(1550)。
英国考文垂--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在华威大学(Warwick University)2015年华威经济峰会上讲话(1800)。
2月16日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月17日(二)
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望与货币政策发表演说(1745)。
东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。
悉尼--澳洲央行将发布3月政策会议记录(0030)。
布鲁塞尔--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一会议上讲话，主题为“位于欧洲中心的瑞士：在独立与依赖之间”(1700)。
2月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录(1900)。
华盛顿--美国财政部首席经济学家Karen Dynan在一债务去杠杆化会议上发言(1730)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。无利率声明公布计划。
伦敦--英国央行将发布2月政策会议记录(0930)。
加拿大魁北克--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克技术协会发表讲话(1700)。
2月19日(四)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 洪曦; 审校 许娜)