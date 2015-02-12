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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 08:25 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月12日-2月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月12日(四)

华盛顿--美国参议院金融委员会举行第二次听证会，主题为“社区银行与债信联盟管理松绑”(1500)。

兰开斯特--英国央行管理者费希尔将参加兰开斯特辩论联盟一项小组讨论(1900)。

伦敦--英国央行将发布季度通胀报告(1030)。

伦敦--欧洲央行执委普雷特就“非常规货币政策和下一个‘新常态’”讲话(0905)。

伦敦--欧洲央行管委会成员魏德曼讲话，主题为“迈向稳定与繁荣”(1815)。

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定(0830)。

2月13日(五)

圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”。(1830)

伦敦--欧洲央行执委普雷特将在欧洲金融市场协会(AFME)会议上讲话(1550)。

英国考文垂--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在华威大学(Warwick University)2015年华威经济峰会上讲话(1800)。

2月16日(一)

暂无重要经济事件预告。

2月17日(二)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望与货币政策发表演说(1745)。

东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。

悉尼--澳洲央行将发布3月政策会议记录(0030)。

布鲁塞尔--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一会议上讲话，主题为“位于欧洲中心的瑞士：在独立与依赖之间”(1700)。

2月18日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录(1900)。

华盛顿--美国财政部首席经济学家Karen Dynan在一债务去杠杆化会议上发言(1730)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。无利率声明公布计划。

伦敦--英国央行将发布2月政策会议记录(0930)。

加拿大魁北克--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克技术协会发表讲话(1700)。

2月19日(四)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 洪曦; 审校 许娜)
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