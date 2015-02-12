中国基金：蚂蚁金服将参股德邦基金，后者未来或专注专户业务--报载

路透上海2月12日 - 中国证券报周四报导，阿里巴巴 关联企业蚂蚁金融服务集团将参股德邦基金，对此，蚂蚁金服和德邦基金已分别确认此事；未来蚂蚁金服旗下或许将打造两家各有特色的基金公司，天弘专注公募，德邦专注于专户业务。

报导引述知情人士透露，蚂蚁金服与德邦基金的接触在一年多前就已经开始，且有望在德邦基金采取全员激励。

官网显示，德邦基金是证监会审核批准成立的第70家基金公司，成立于2012年初，注册资金2亿元人民币。目前，大股东德邦证券持股70%，浙江土产畜产进出口集团持股20%，另一股东、装备制造业公司西子联合控股有限公司持股10%。

根据wind最新数据，德邦基金资产管理规模达54.14亿元，在90多家公司中排名第66位。旗下仅有四只基金，三位基金经理。

报导并引述市场人士称，蚂蚁金服此举或是在“找备胎”，此前余额宝对接的对象天弘基金遭遇增资危机，蚂蚁金服的大股东身份迟迟不能落定。

不过，也有法律界人士认为，蚂蚁金服此举或许并不像传闻所指因为与内蒙君正 的增资纠纷，可能是因为上市等其他战略在布局，未来蚂蚁金服旗下或许将打造两家各有特色的基金公司，天弘专注公募，德邦专注于专户业务。

按照基金公司股东“一参一控”的原则（基金公司的股东可控股一家基金公司，同时参股一家基金公司），蚂蚁金服入股德邦基金，只要不形成控股，并不影响蚂蚁金服持续控股天弘基金。

报导还援引知情人士透露，目前，蚂蚁金服与内蒙君正的仲裁仍然在进行中，目前尚没有结果。对此，蚂蚁金服人士表示，参股德邦基金确有此事，余额宝运营一切正常，其余不予置评。

中国证券报1月曾报导，阿里巴巴关联企业蚂蚁金融服务集团已向相关机构申请仲裁，请求裁决合作伙伴内蒙君正及时缴纳天弘基金管理公司增资应缴的出资额。而天弘基金方面表示，股东层面的行为，不会影响公司任何的业务运营。

蚂蚁金服是阿里巴巴集团未上市的金融资产，暂由阿里巴巴董事长马云控股，主要业务包括支付宝、余额宝、小贷公司等。其中余额宝是蚂蚁金服与天弘基金合作的互联网闲钱理财产品，其规模逾5,000亿元。