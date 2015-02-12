《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月12日

*工商时报：

--券商公会向金管会争取，台股放宽涨跌幅措施从原定的8月3日，提前到6月底，此建议获金管会主委曾铭宗正面回应。他表示，在三大配套措施提早建置完成的前提下，〞不排除提早上路〞。

--内政部营建署长许文龙表示，今年启动公设保留地解编计划，全台2.5万公顷公设地，四年内完成解编检讨，可望还地于民，以市值计可减轻地方财政逾10兆(万亿)台币的财政压力，未来可变更为住宅或商业用地，让地尽其利，土地价值可望翻倍。

--由国发基金、日本大和证券集团合资成立的〞大和台日生技创投基金〞，昨日同步宣布完成首轮募资总额93亿日圆、约合24.5亿台币。该基金除锁定投资台、日未上市生技公司外，也将主导育成学研界分拆出具前景的项目或企业。

--针对陆委会主委王郁琦请辞，大陆国台办发言人马晓光昨日表示，大陆方面对台湾的人事变动不作评论。但〞人事变动不应影响机制运作，希望双方继续沟通国台办主任张志军访问金门事宜。〞

*经济日报：

--财政部今日将宣布房地合一课税改革案，民众出售2011年6月1日以后取得的房产，最快2016年起实价课税，税率17%；防杜炒房，出售持有不到二年的房产，及外资（非居住者）在台售屋，税率升高至30%。

--中国大陆资金市场拉〞紧〞报，中国银行台北分行给予台湾的银行转存款利率昨日明显上调，各天期转存款利率调幅为0.01至0.15个百分点，调整后一个月期转存利率冲高达4.3%；带动银行祭出人民币高利定存专案，花旗银行、合库银行皆推出3.88%的短期定存专案，为市场上最高水准。

--金管会洽商中央银行后，原则同意放宽大陆QDII（合格境内机构投资者）投资台湾的投信基金规定，QDII投资投信基金可免计入QDII来台投资总额5亿美元限制，另以额度控管，此举将有助增添台股资金动能。

--公股金控陆续加入增资行列，据了解，第一金控 计划在下半年再度启动现金增资，规模将不亚于2011年164亿台币的增资规模，为银行的海外并购储存银弹。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。