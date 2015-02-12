新债招标：中国进出口行一年债收益率3.6584%，两年3.7037%--业内人士

路透上海2月12日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6584%；两年期加权中标收益率为3.7037%，边际中标收益率3.7187%；两期债投标倍数分别为4.15倍和5.1倍。
进出口行另外两期五年及10年固息增发债将于北京时间11:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、两年、五年及10年期最新收益率为3.7802%、3.7801%、3.8236%和4.0105%。
上述四期债为该行今年第1-3期债的第三次增发，以及第五期债的首次增发，票面利率依次为3.72%、3.75%、3.85%和3.99%。具体发行条款如下：
1-3期增发债；5期增发债
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招标规模上限 均为40亿元
期限/计息方式 1/2/5/10年固息
中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)；2年：多重价格中标(美国式)
起息日 1/2/5年：1月26日；10年：2月9日
缴款日 2月27日
分销期 2/12-2/27
上市日 1年：3月2日；2/5/10年：3月4日
基本承销额 无
发行手续费 1/2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)