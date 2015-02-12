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债券 | 2015年 2月 12日 星期四 09:20 BJT

路透调查：南非今年料维持利率不变，明年第一季升息50个基点

路透约翰内斯堡2月11日 - 路透周三公布的调查显示，南非央行要等到明年才会升息，迟于原先的预期，以便南非经济有更多的时间来增加动能。

过去一周对35位分析师的调查显示，南非利率今年将维持在5.75%，明年第一季将升息50个基点，2016年底利率将为6.50%。

对今年经济成长的预估中值较上月的调查下降0.1个百分点，至2.2%，符合央行的预估。南非央行此前预计今年经济成长率为2.5%。

许多央行一直在降息以刺激经济，但本次调查显示，南非今年将维持利率不变，明年将持续升息进程。

今年降息的最高中值机率仅为15%，只有两位分析师预计南非央行降息幅度将超过50个基点。

分析师给出的通胀预估为4.5%，略高于央行预计的3.8%。另一项路透调查显示，预计今年油价平均将为每桶58.30美元。(完)
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