修正：《综述》希腊与欧元区未能达成债务协议，周一继续努力

(更正：内文第一段的“周一”应更正为“周三”，并增补部分内容)

* 欧元集团财长未能就联合声明达成协议

* 希腊希望在未有国际金主介入下调整偿债时程及过渡期

* 财经首长将在周一继续协商

* 成千上万民众在雅典抗议撙节措施

路透2月12日 - 希腊新上台的左派政府周三未能与国际债权人就不得该国民心的纾困达成协议，而达成融资协议的最后期限则是步步逼近；双方将在周一继续协商。

这场在布鲁塞尔的危机谈判历经七个小时，结束时已经过了午夜，然而欧元区财经首长仍未能就未来程序性步骤的共同声明达成协议。双方均淡化这次的挫折，坚称谈判并未破局。

在有关达成协议的传闻推动下，希腊股票价格在纽约盘后上涨，但希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在拒绝协议草案之后，这些股票价格又在失望情绪下回落。瓦鲁法基斯在与同僚协商后，回绝了展延当前信贷条件的草案协议。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆午夜召开记者会指出，“我们有了密集的讨论，相当具有建设性，涵盖层面甚广，同时也所进展，但还不足以到发表共同结论的程度。”

“实际上我们并未讨论提案细节，也没有进入计画或相关内容的协商，我们单纯试图厘清未来数日的步骤。我们无法做到这点。”

他说，周一之前希腊不愿与欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)及欧洲央行的专家进一步接触。这与提早一个小时左右离场的其他欧盟财经首长所理解的状况相反。

希腊财长瓦鲁法基斯表示，“周一我们将举行下次会议。我们希望到时候会有对希腊和欧洲伙伴国都是理想的结果。”

外交人士称，在瓦鲁法基斯与希腊政府沟通后，达成联合声明的努力付之东流。

希腊总理齐普拉斯坚持己见，他知道，选他上台的选民仍希望他结束救助协议。希腊人认为这项协议使他们变得愈发贫困。他拒绝延长当前2,400亿欧元救助计划，该计划将于2月28日到期。他还拒绝与监督希腊公共财政的欧盟/欧洲央行/国际货币基金组织(IMF)“三驾马车”官员合作，并要求减计债务。

德国财长朔伊布勒曾表示，如果希腊不愿意要求延长当前的救助，“那么就这样吧”，似乎排除了进一步援助和债务减免的可能性。

金融市场因希腊危机而感到紧张不安，担心若无法很快达成协议，可能导致希腊违约以及无序退出欧元区，或许会引发更广泛的市场动荡。

当被问及希腊退出欧元区的情形是否可能发生时，瓦鲁法基斯对记者表示，“绝对不会。”

与会者表示，瓦鲁法基斯陈述了新政府有关过渡措施的想法，但没有提交正式文件。希腊副总理德拉加萨基斯也参加了这次会谈。

“如今各方立场更加清晰，但未来几天还有很长的路要走，”一名与会的欧盟消息人士表示。

欧洲央行总裁德拉吉也出席了会议，密切关注这个可能再度引发市场动荡的问题。

希腊伙伴警告时间紧迫，因为当前纾困案的任何变动都可能需要得到数个债权国议会的批准。

**尊守规则**

希腊财长瓦鲁法基斯及其代表团先前曾与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德进行会晤；拉加德飞抵布鲁塞尔加入会谈，显示IMF对希腊危机的关切。

希腊一名官员表示，瓦鲁法基斯曾与拉加德及欧元集团主席迪塞尔布洛姆讨论过某种形式的“过桥协议”，以期在当前纾困案到期时，可对希腊提供融资协助。

路透本周公布的调查显示，分析师预期希腊今年退出欧元区的机率有25%，为希腊2009年底发生债务危机以来最高。

多数分析师认为，一阵喧嚣和愤怒后，希腊和欧元区仍有可能在本月稍后达成协议。

评级机构惠誉的James McCormack说道：“我们认为欧盟和希腊当局将会达成折衷协议，希腊将不会退出欧元区。”

欧盟领导人周四将与齐普拉斯首度召开峰会，当中将讨论此一议题。欧盟官员指出，领导人们将会获得财经首长会谈的简报，但不会进行债务协商，因此次峰会多数时间将花在乌克兰与俄罗斯间的冲突、对抗恐怖主义、以及欧元区治理的中长期改革。

**破产但自由**

周三至少有10,000名希腊人走上雅典和其他城市的街头，以表达对齐普拉斯政府在布鲁塞尔协商会议上的支持。雅典市中心的议会大厦外，抗议者高举横幅，宣称“破产但自由”、“停止撙节。”

瓦鲁法基斯曾提议六个月的过渡期。在此期间，希腊希望能够获准发行更多短期公债，并获得欧洲央行持有希腊债券的收益，可动用未曾使用过的银行救助基金，并就债务重新进行谈判。希腊将把欧元区政府贷款换成为与国内生产总值(GDP)挂钩的债券，并把欧洲央行持有的债券互换为无到期日的附息债券。

欧盟官员表示，最有可能的是进一步延长希腊的欧元区贷款偿还期限，降低利率，甚至长期债停付息，但所有这些的条件是希腊必须要在外部监督下继续改革。(完)