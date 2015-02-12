《全球主要央行动态》--2月12日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月5日-2月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美联储应该在6月加息。他称美国经济正在走强，通胀率将回归央行目标水准。此外，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯也对金融时报表示，经济状况“越来越接近可以认真考虑开始政策正常化进程。”

达拉斯联储费希尔称预计将在今年某个时点升息，美元走强和低油价对美国经济仍构成净利好，短期汇率波动应不会影响美联储的政策。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，为了抑制资产泡沫，各国央行不应回避加息，而且在经济复苏时，加息宜早不宜迟。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美联储当前不急于升息，以避免让已然处在低位的通胀率进一步下滑而不利于经济，这个做法是正确的。

美联储理事鲍威尔表示，通胀太低，美联储在寻找通胀将回升至2%目标的迹象，并称美元强势不会损及美国经济动能 。

**欧元区**

欧洲央行(ECB)执委普雷特表示，只有有偿付能力的银行才能获得央行紧急融资。欧洲央行此前突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行业提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。

普雷特称，今年多数时间欧元区通胀率可能都为负值，并称他对ECB去年开始向银行提供的定向长期再融资操作(TLTRO)的需求不旺感到失望。

**英国**

英国央行再次维持处于历史低点的利率不变，使投资者还要再等一周才能获得何时借款成本可能上升的最新信息。在政策会议后的简短声明中，英国央行货币政策委员会宣布维持利率在0.5%不变，购债规模在3,750亿英镑不变。央行未进一步置评。

**中国**

中国央行发布2014年四季度货币政策执行报告，强调将继续实施稳健的货币政策，并 更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金 融环境。央行网站刊登的报告并称，2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化， 货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。

中国人民银行表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

中国央行表示，今年将积极稳妥推进国库现金管理工作，增强财政政策和货币政策的协调性、有效性，并积极参与《预算法实施条例》的修订。

中国人民银行研究局局长陆磊撰文指出，短期内，总需求不旺导致2015年经济运行呈现稳定的较低水平均衡；估计2015年经济增长率中枢为7%，波动幅度为正负0.1个百分点。中期内，经济中最大的不确定性是通货紧缩的风险和预期。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦称，低油价“毫无疑问”对全球经济是有利的，日圆疲弱未对整体日本经济构成问题。

日本央行审议委员森本宜久表示，日本不会再陷入通缩，因为经济的改善抵消了油价大跌给物价带来的暂时性压力。这暗示日本暂时不必扩大货币刺激政策。

日本央行副总裁岩田规久男称，预期物价会随经济改善而上升，物价可能在2015/16财年触及2%目标。油价下跌是推低消费者物价的主要因素，但油价下跌将对日本经济有正面影响，会推高长期物价。

**澳洲央行**

澳洲央行对经济提出更为黯淡的评估，并称经济成长可能在较长时间内低于趋势水平，这是该行再次降息的理由。澳洲央行同时强调经济面临一连串的不确定性，不仅仅是油价崩跌及汇率贬值对国内经济活动及通胀的冲击而已。澳洲央行表示，鉴于最新的经济预估，其在2月3日会议上决定将利率下调到2.25%的纪录低位，2013年8月以来暂停的宽松政策周期再度宣告开启。

**加拿大央行**

加拿大央行总裁波洛兹坚称，他并未口头打压加元，称加元下跌是因为经济面原因，特别是油价崩跌。波洛兹称油价冲击在20国集团(G20)会议中一直是重要话题，但尚未听到会改变他对经济前景看法的说词。

加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins表示，加拿大经济仍低于潜在水准，她指出劳动力市场疲软，而且近期油价大跌带来“挫折”。

**其他央行**

丹麦央行下调指标利率，为三周内的第四度降息，并再度承诺将力守克朗与欧元的联系汇率。丹麦央行将利率下调25个基点至负0.75%，降幅大于之前各次的15个基点，使得目前丹麦与瑞士的利率均在负0.75%。

丹麦央行总裁罗德对路透表示，央行还有其他未用工具，可以用来保持丹麦克朗兑欧元稳定，并称央行将“竭尽全力”来守护固定汇率政策。他说，负利率将保持“相当长一段时间”，还可能进一步下调。但他不愿谈论未来可能采取行动的细节。

印度央行总裁拉詹接受国内报纸访问时表示，该行在打击通胀上还有一段路要走，而央行压制通胀的信誉至为重要。

俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov表示，如果经济明显疲弱，俄罗斯银行业者的资本可能“迅速耗尽”，但如果情况发展与官方预测一致，那么银行业者将不会遭遇太严重的困难。

沙特央行总裁Fahad al-Mubarak呼吁该国对过于慷慨的能源和水补贴制度进行改革。这项制度耗费了沙特数十亿美元的预算资金，而且保持价格在低位刺激了消费者的浪费。

(完)

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