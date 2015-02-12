更正-路透调查：英国5月大选情势混沌与薪资成长疲弱为经济最大风险

(更正：最后一段译文“这让英国央行可以更大程度地洞悉核心通胀暂时下滑的影响”有误，应为“这让英国央行更可以不用理会整体通胀的暂时下滑”)

* 英国每季经济成长0.6%

* 首度升息时间点料落在第四季

* 保守派胜选最有利于经济

路透伦敦2月11日 - 根据路透对分析师的调查显示，英国将进行的全国大选选情难分轩轾，加上薪资成长疲弱，成为英国经济复苏的最大威胁。

英国将于5月7日举行大选，民调预测差距极其接近。多数民调显示反对党工党的支持度不是微幅领先，就是与现任首相卡梅伦(David Cameron)领导的执政党保守党旗鼓相当。

但由于没有党派能取得绝对多数席次的“悬峙国会(hung parliament)”产生的可能性愈见升高，27位接受调查的分析师表示，选举结果将是英国经济最大的风险，这是最多分析师认同的选项；其次是薪资成长疲弱，有10位分析师认同。

回答额外问题的17位分析师中，有10位表示，保守党全面胜选的结果，对英国经济成长最为有利。

此前在美国与英国大选前进行的路透调查显示，这些多数任职于大型银行与研究机构的市场分析师，通常会预估右倾政党胜选对金融市场与经济成长最为有利。

“工党在这场选举面临的基本问题，就是与保守党相较，选民认为工党是较不可靠的经济管理人，”法国兴业银行(Societe Generale)的Brian Hilliard表示。

然而，如果卡梅伦胜选，他已经承诺就英国是否要脱离欧盟举行公投。

许多分析师表示，万一公投结果是赞成英国脱离欧盟，那么这将是经济最大的风险。

Hilliard表示，那将令英国每年的成长下修0.5%，与一些其他的预估相较，这还算温和。

**美联储率先升息**

英国12月通胀率跌至0.5%的14年低点。由于跌深的油价欲振乏力，英国央行缺乏在近期将利率从纪录低位调升的理由。

不到三分之一的分析师认为通胀率会在2016年6月之前达到英国央行至少2%的目标。

利率维持在0.5%已近六年，调查显示，至少必须等到10月才有可能开始升息。

不过，另一项调查显示，由于美国成长前景看好，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有可能在6月升息。

“英国央行与美联储都有较好的通胀起点，具备强劲的成长，就业市场状况也在改善，”高盛公司的Sharon Bell表示，“比起其他10国集团(G10)央行，这让英国央行更可以不用理会整体通胀的暂时下滑。”(完)