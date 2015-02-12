更正-路透调查：英国5月大选情势混沌与薪资成长疲弱为经济最大风险

欧洲已公布经济指标--2017/5/11
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(更正：最后一段译文“这让英国央行可以更大程度地洞悉核心通胀暂时下滑的影响”有误，应为“这让英国央行更可以不用理会整体通胀的暂时下滑”)
* 英国每季经济成长0.6%
* 首度升息时间点料落在第四季
* 保守派胜选最有利于经济
路透伦敦2月11日 - 根据路透对分析师的调查显示，英国将进行的全国大选选情难分轩轾，加上薪资成长疲弱，成为英国经济复苏的最大威胁。
英国将于5月7日举行大选，民调预测差距极其接近。多数民调显示反对党工党的支持度不是微幅领先，就是与现任首相卡梅伦(David Cameron)领导的执政党保守党旗鼓相当。
但由于没有党派能取得绝对多数席次的“悬峙国会(hung parliament)”产生的可能性愈见升高，27位接受调查的分析师表示，选举结果将是英国经济最大的风险，这是最多分析师认同的选项；其次是薪资成长疲弱，有10位分析师认同。
回答额外问题的17位分析师中，有10位表示，保守党全面胜选的结果，对英国经济成长最为有利。
此前在美国与英国大选前进行的路透调查显示，这些多数任职于大型银行与研究机构的市场分析师，通常会预估右倾政党胜选对金融市场与经济成长最为有利。
“工党在这场选举面临的基本问题，就是与保守党相较，选民认为工党是较不可靠的经济管理人，”法国兴业银行(Societe Generale)的Brian Hilliard表示。
然而，如果卡梅伦胜选，他已经承诺就英国是否要脱离欧盟举行公投。
许多分析师表示，万一公投结果是赞成英国脱离欧盟，那么这将是经济最大的风险。
Hilliard表示，那将令英国每年的成长下修0.5%，与一些其他的预估相较，这还算温和。
**美联储率先升息**
英国12月通胀率跌至0.5%的14年低点。由于跌深的油价欲振乏力，英国央行缺乏在近期将利率从纪录低位调升的理由。
不到三分之一的分析师认为通胀率会在2016年6月之前达到英国央行至少2%的目标。
利率维持在0.5%已近六年，调查显示，至少必须等到10月才有可能开始升息。
不过，另一项调查显示，由于美国成长前景看好，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有可能在6月升息。
“英国央行与美联储都有较好的通胀起点，具备强劲的成长，就业市场状况也在改善，”高盛公司的Sharon Bell表示，“比起其他10国集团(G10)央行，这让英国央行更可以不用理会整体通胀的暂时下滑。”(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
资料显示，KKR于场外出售润东汽车1.12亿股股份，平均价每股3.527港元；本次减持后，其持股比例由11.83%降至零。