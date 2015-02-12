英国经济：通胀远低于目标，但央行或将借助最新预估淡化通缩威胁

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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路透伦敦2月12日 - 英国央行总裁卡尼周四可能将表示，国内通胀率将很快转为负值。但央行所预估的通胀反弹程度，或许将让投资者再度思考利率保持在纪录低位的时间还会有多久。
全球油价大跌以及英镑在去年走强，令英国通胀成长率降至近15年来最低水准0.5%，远低于央行的2%目标。
通胀目标与实际值相差之大，卡尼或需因此必须向财政大臣欧思邦作出解释。卡尼的公开信函将在周四1030GMT公布。同一时间将公布的还有央行季度通胀报告。
但卡尼和欧思邦看似都不太会过于担心。
一些分析师预测，英国今年经济成长速度或创下近10年来最快。在5月7日的国会大选前，这可能成为英国首相卡梅伦拿来争取选民支持的诉求。
不过，金融市场预计英国央行首次加息要到2016年初，略早于投资者近期预计的2016年中期。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透米兰5月11日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit)周四公布，新执行长Jean Pierre Mustier的领导带动该行出现转机，第一季净利跳增至9.07亿欧元(9.86亿美元)，超出预期。