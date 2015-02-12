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债券 | 2015年 2月 12日 星期四 10:49 BJT

英国经济：通胀远低于目标，但央行或将借助最新预估淡化通缩威胁

路透伦敦2月12日 - 英国央行总裁卡尼周四可能将表示，国内通胀率将很快转为负值。但央行所预估的通胀反弹程度，或许将让投资者再度思考利率保持在纪录低位的时间还会有多久。

全球油价大跌以及英镑在去年走强，令英国通胀成长率降至近15年来最低水准0.5%，远低于央行的2%目标。

通胀目标与实际值相差之大，卡尼或需因此必须向财政大臣欧思邦作出解释。卡尼的公开信函将在周四1030GMT公布。同一时间将公布的还有央行季度通胀报告。

但卡尼和欧思邦看似都不太会过于担心。

一些分析师预测，英国今年经济成长速度或创下近10年来最快。在5月7日的国会大选前，这可能成为英国首相卡梅伦拿来争取选民支持的诉求。

不过，金融市场预计英国央行首次加息要到2016年初，略早于投资者近期预计的2016年中期。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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