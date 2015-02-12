《路透晚报》--2月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：提高产品和服务标准，促进经济提质增效升级--国务院常务会议

中国国务院总理李克强周三主持常务会议称，推动中国经济迈向中高端水平，提高产品和服务标准是关键，推进标准化工作改革措施，促进经济提质增效升级。

--中国经济：发挥投资在稳增长中的关键作用，调动社会资本参与--发改委

中国国家发展和改革委周三表示，今年将加强投资调控，定向精准促进投资增长，增加有效投资，加大对经济社会薄弱环节的投资，并调动社会资本参与重点项目，充分发挥投资在稳增长中的关键作用。

--中美贸易：美国指责中国对出口行业不公平补贴，拟诉诸WTO解决

美国政府周三发起一法律挑战，称中国向从钢铁到虾产品等多个行业提供出口补贴，规模达到数十亿美元。

--全球贸易：美国将调查来自中国等国的进口纸，可能导致对非涂布纸加税

美国贸易官员将对来自中国和其它几个国家的廉价进口纸展开调查，可能导致对进口的对非涂布纸加税，包括美国各地家庭及办公室使用的复印纸。

--台湾房地产：明年起出售持有二年内房屋将课征三成所得税率--财长

台湾财政部长张盛和周四表示，房地合一实价课税规划将自2016年起1月1日出售持有二年内房屋，课征所得税率30%；2016年1月1日起取得的房屋并持有超过二年者，分离课征税所得税率17%。

【金融】

--中国金融：上海自贸区内企业和金融机构可自主境外融资--央行

中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。上海自贸区内银行将可从境外融入本外币资金。

--中国个股：北京银行获准定向降准1个百分点，非新政乃达标后正常调整

中国城市商业银行北京银行周三公告称，获准自下周一(16日)起，定向降低人民币存款准备金率1个百分点，执行16.5%的存款准备金率。了解情况的人士指出，这并不是新的定向降准，乃达到此前颁布的定向标准后的正常下调。

--中国金融：四部门加大南疆地区货币信贷支持，推动南疆设立民营银行

中国央行等多部门周四联合发文表示，将加大对南疆地区的货币政策支持，积极推动在南疆地区设立民营银行工作。要充分发挥差别准备金率、再贷款、再贴现等货币政策工具的正向激励作用，引导金融机构加大对南疆的信贷投放，合理确定贷款利率水平；支持南疆地区符合条件的法人金融机构参与信贷资产证券化试点。

--中国金融：去年电子支付增速超三成，移动支付同比涨幅逾一倍--央行

中国央行最新发布的报告显示，去年电子支付业务保持增长态势，相关金额同比增速超过30%，其中移动支付增速尤为显着，同比涨幅逾一倍。

--香港个股：吉利汽车获银监会批准与法国巴黎银行个人金融筹组汽车融资合营

中国民营汽车制造商--吉利汽车周四宣布，已收到中国银监会的批覆，批准公司与法国巴黎银行个人金融开展筹组汽车融资业务之合资公司。

【固定收益】

--中国公开市场：单周净投放创逾一年新高平抑短期波动，政策放松预期仍存

中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。

--《中国债市每日综述》政策宽松预期支撑现券暖意，IRS连跌后略有反弹

对春节后资金转松以及降息等放松预期，支撑中国银行间债市现券暖意，周四收益率继续缓步下行，国债期货也延续涨势。但在公开市场逆回购放量背景下，利率互换(IRS)却因需要消化前期过多跌幅而略有反弹。

--新债招标：中国进出口行一年债收益率3.6584%，两年3.7037%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6584%；两年期加权中标收益率为3.7037%，边际中标收益率3.7187%；两期债投标倍数分别为4.15倍和5.1倍。

--中国新债：财政部2月25日将招标发行200亿元固息国债，为七年品种续发

中国财政部周四公告称，将于2月25日在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，为今年第二期七年品种首次续发。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，离岸人民币跌势暂缓削减做空力量

中国外汇市场人民币兑美元即期周四早盘续贬，中间价跌至一周低位。交易员称，早盘交投淡静，后市方向暂不明朗，因近期国际市场较为稳定。而最近离岸人民币跌势暂缓，亦削减了前期明显的做空趋势。另外，SLF（常备借贷便利）扩围对即期汇率的影响有限。

--离岸人民币：中银台北上调银行转存款利率，一个月期创今年高位

农历年关近令中国境内资金荒也传导到离岸市场，中国银行台北分行自昨日起，上调台湾本地银行转存款利率0.01至0.15个百分点，调整后一个月期转存利率达4.3%，创今年以来高位。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收升，资金面改善推动大盘连续反弹

中国股市沪综指周四连续第四日收升。分析师指出，新股IPO申购最集中时间段已过，资金面供求关系有所缓解，虽节前资金需求依然旺盛，但目前供求关系已趋平衡；节后资金需求将大幅回落，资金供大于求可能提振大盘逐步反弹。

--中国新股：本轮IPO单日冻结资金1.5万亿创近五年新高，中签率明显提升

中国证券报周四报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。

--《焦点》铁矿石价跌致矿企停产，中国市占率巨头争夺战临近尾声？

随着大举扩张让更多高成本业者出局，全球三大铁矿石厂商抢攻中国市场份额的争夺战似乎进入最后阶段。尽管铁矿石价格疲弱，但中国一些大型矿商仍维持运作，顽强抵抗全球铁矿石巨头，这推低了铁矿石价格下跌，而且跌幅远超过力拓、必和必拓和淡水河谷两年前开始在全球大举供应铁矿时的预想。

--中国基金：蚂蚁金服将参股德邦基金，后者未来或专注专户业务--报载

中国证券报周四报导，阿里巴巴关联企业蚂蚁金融服务集团将参股德邦基金，对此，蚂蚁金服和德邦基金已分别确认此事；未来蚂蚁金服旗下或许将打造两家各有特色的基金公司，天弘专注公募，德邦专注于专户业务。

--香港个股：东亚银行预计很快落实向日本三井住友银行的配股计划--主席