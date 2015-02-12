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债券 | 2015年 2月 12日 星期四 11:26 BJT

全球金融：希腊动荡蔓延至其他欧元区国家的风险较小--标准普尔

路透柏林2月11日 - 标准普尔一位资深高管周三接受德国报纸采访时称，希腊动荡形势向欧元区其他国家扩散的风险较低。

“近期希腊的风险溢价再次大幅上升，但恐慌情绪并未波及到其他此前遭受危机的国家。蔓延风险似乎没有那么大，”标准普尔首席主权评级官Moritz Kraemer对德国股市日报称。

尽管他称与一个国家退出欧元区相关联的风险很难预测，但暗示如果希腊退出欧元区，欧元区可以应对。

“希腊经济非常弱，而且与欧元区其他国家的关联程度也低于风险溢价所显示的水平，”Kraemer称，并指出因此蔓延风险目前较小。

他说，如果以前借给希腊的资金不得不减计，也不一定会对债权人的债信评级产生不利影响。

但他称，退出欧元区对希腊具有“毁灭性”，尤其是因为该国较之欧元区其他国家更依赖进口，而且难以为其需要从海外进口的能源、医药和食品等商品提供资金。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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