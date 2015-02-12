《焦点》铁矿石价跌致矿企停产，中国市占率巨头争夺战临近尾声？

**利润率下降**
根据摩根士丹利，全球铁矿石供应过去12个月减少了约1.7亿吨，相当于去年全球贸易总量的12%。
根据淡水河谷，三大矿企加上澳洲Fortescue Metals Group ，在过去两年增加了2.34亿吨海运铁矿石供应，到2020年将再增加1.96亿吨。
铁矿石价格暴跌，现在还不及繁荣期的三分之一，但矿业巨头可以削减成本。尽管利润率受到挤压，但仍远高于行业平均水平。
汤森路透Starmine数据显示，2011年初铁矿石价格触及每吨近200美元，最大铁矿石企业淡水河谷的营业利润率高达60%以上，而到去年9月当季利润率降至17.8%。
根据数据，这是淡水河谷2009年末以来利润率首次降至20%以下，但仍远高于行业平均水平9.4%。
据中国钢铁工业协会，今年国内供应可能进一步减少7,000万吨，以进口铁矿石相当品级计算，大约相当于国内总产量的五分之一。
高盛估计，除中国以外，今年还有5,000万吨边际供应可能面临风险，尽管美元走强、运输成本下降以及油价下跌提供一定的支撑。
虽然价格暴跌将对大型矿企在未来几周公布的获利造成冲击，但或许有助他们巩固对中国市场的掌控。
铁矿石价格上周跌至每吨61.10美元，为2009年5月以来最低；瑞士宝盛集团大宗商品分析师Carsten Menke认为，价格介于每吨60-70美元对大型矿企而言是适宜的。
“对他们来说，最优策略或许是盯住一个价格区间，在这个区间内他们依然有利可图并有正的现金流，而其他高成本生产商则没有动力扩大供应，”他说。
大型矿企利润率、铁矿石价格和产量图表：link.reuters.com/zar93w
(完)
(编译 李爽/孙茉莉/王兴亚；审校 李婷仪/王颖/张荻/龚芳)