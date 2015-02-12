重发-中国汇市：人民币早盘随中间价续贬，离岸人民币跌势暂缓削减做空力量

(重发以补上相关背景资料)

* 人民币早盘续贬，中间价创一周新低

* 离岸人民币跌势暂缓令做空力量减弱

* 美元掉期超短端升水上扬带动即期跌幅缩窄

* 后市方向暂不明朗

路透北京2月12日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周四早盘续贬，中间价跌至一周低位。交易员称，早盘交投淡静，后市方向暂不明朗，因近期国际市场较为稳定。而最近离岸人民币 跌势暂缓，亦削减了前期明显的做空趋势。另外，SLF（常备借贷便利）扩围对即期汇率的影响有限。

他们并指出，由于本币资金面较为紧张，超短端美元/人民币掉期升水上扬，因而一些投资者做空隔夜美元/人民币掉期升水，同时在即期市场上卖出美元；如果翌日人民币即期汇率按兵不动，则可赚取较高的掉期点收益。这些操作令人民币即期早盘跌幅有所收窄。

“整体结售汇比较均衡，主要还有一个原因是CNH不乱飞了。”一城商行交易员说。

另一城商行交易员指出，最近即期汇率缺乏方向指引，SLF扩围至全国对人民币即期扰动有限，因货币市场对于汇市的影响是间接的。在监管当局没有更多干预的情况下，前一阵明显的做空趋势不复存在。

中国人民银行周三表示，在前期10省(市)分支机构试行常备借贷便利操作(SLF)形成可复制经验的基础上，决定在全国推广分支机构常备借贷便利，以完善中央银行对中小金融机构提供流动性支持的渠道，应对春节前的流动性季节性波动。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.2465元，上日收报6.2427元。今日人民币兑美元中间价 为6.1333元，上日中间价为6.1315元。隔夜美元/人民币掉期升水 报8个点子，较昨日上扬33.33%。

全球汇市，欧元周四下挫，因在马拉松式的会议结束后，欧元区财长仍未能与希腊达成新的债务协议。与此同时，澳元挫跌近1%，因澳洲就业数据意外疲弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3740/6.379，上日尾盘为6.3665。

北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2480/6.2520元，上一交易日尾盘报6.2460元。