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债券 | 2015年 2月 12日 星期四 12:14 BJT

美国金融：达拉斯FED总裁提议改革，改善纽约及华府利益冲突形象

路透纽约2月11日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三指出，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应该修改规定，以解决外界认为纽约及华盛顿两大权力中心存在利益冲突及所谓规制俘虏问题的印象。

费希尔下个月将卸任，他在纽约的演说中警告，不可因为面临通胀疲软而延误升息。但他最引人瞩目的内容，则是批评美联储结构不符合现代精神。

费希尔提议进行三大改革，包括让12名地区联邦储备银行总裁中的六位，与华盛顿的六名联储理事，一起参与货币政策表决，正反票数一样多时，美联储主席叶伦拥有决定权。

他并表示，纽约联邦储备银行总裁在政策会议上所拥有的永久表决权，应该由地区联邦储备银行每两年轮流使用，以解决利益冲突的观感。

最后，费希尔指出，可以将监管华尔街银行业者的权力，转移给纽约以外其中一个联邦储备银行地区的监管机构，以解决“规制俘虏问题”。他表示，与银行业者一同执行业务的联储人员，有沦为银行业者工具的危险，或是不愿对银行要求高标准及规范。

“我认为美联储必须彻底正视许多人认为权力过度集中于纽约联储的担忧，”费希尔在预备讲稿中称。(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)
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