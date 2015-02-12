表格：LME金属库存最新变化--2月12日

路透伦敦2月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
品种 最新库存 变动
铜 292,750 +4,300
锡 11,910 +45
铅 214,025 -225
锌 598,575 -4,100
铝 3,988,700 -4,700
镍 425,310 -708
铝合金 26,500 持平
NASAA 77,180 -140
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
铜 <MCU-STOC <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
KS>
铝 <MAL-STOC <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
KS>
锌 <MZN-STOC <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
KS>
镍 <MNI-STOC <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
KS>
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(编译 蔡美珍；审校 王洋)