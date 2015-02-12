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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月12日

路透伦敦2月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           292,750            +4,300
    锡            11,910               +45
    铅           214,025              -225
    锌           598,575            -4,100
    铝         3,988,700            -4,700
    镍           425,310              -708
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         77,180              -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据   库存分布            品种    库存数据        库存分布
 铜      <MCU-STOC  <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
         KS>                                                    
 铝      <MAL-STOC  <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
         KS>                                                    
 锌      <MZN-STOC  <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
         KS>                                                    
 镍      <MNI-STOC  <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA   MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
         KS>                                                    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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