台湾货币市场：短率维稳，债券交割因素令寿险和投信资金稍有变动

* 短率维稳，年前资金情势宽松充裕

* 短票供应略加多

* 债券附买回利率持平，投信提前因应公债交割

记者 高洁如

路透台北2月12日 - 台湾银行间短率周四尚且平稳，部分交易人士表示，AT&T 发行26.19亿美元的30年期公司债，影响了寿险的短期台币资金水位，此外，近期外汇市场资金变化也令大型银行台币资金池有所波动，惟整体而言，年前资金情势仍旧平稳。

交易人士表示，央行维稳调控年前货币市场的资金水位，台币资金大概宽裕，而银行因应目前已开始的新钞发放，部分小型银行资金不若先前充裕，稍有变化。

〞外汇有进钱，也还进的不少，我们跟大银行拿钱都很顺利。〞一位大型商银交易人士表示。

今日有AT&T 发行26.19亿美元公司债、台聚公司债交割20亿台币。

另外一家小型银行指出，公司债交割的因素影响了寿险和投资的台币短期资金，这令短期台币调度稍有缺口，不过找钱不难，年前货币市场资金情势有望维持稳定。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，周三通货发行数来到2兆158亿台币，较1月9日约增加3,023.14亿。

本地时间12:00时：

--台币兑美元 早盘暂收贬0.4分，报31.568。

--台湾加权股价指数 微跌0.03%，报9,459.85点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.420%，上日为0.380-0.480%。

**短票利率仍在低水位**

短票市场方面，交易人士表示，小银行的短期拆出力道稍有缩减，央行仍维持近期的冲销力道，资金大致平稳。

〞调度没有太大问题，小银行收回拆款，但是很多跨年拆款都有供给，缺口不大，调度没有太大问题，〞一位大型票券商交易员说。

另一家银行交易员则表示，今日票券商的短票量稍有加大，银行买票量增多。

今日票券商与银行承作的跨月短票利率在0.60%左右，约同上日；跨过3月季底的60天期自保短票大区间在0.61-0.63%，与上日相似，区间低位成交偏多。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日平均利率0.605%。

今日央行存单到期金额3,988亿台币，存单发行金额稍晚央行公布。 周五存单到期金额为3,273.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为214亿台币，累积超额准备为1,157亿台币、加计前期1%的超额准备为2,448亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周四持平。交易员表示，寿险因应明日30年公债交割仍向投信赎回基金，使得投信端分配不均，但无碍调度。

他们指出，相较于票券商RP业务要到17日才结束，证券商则提前至13日随着债市封关暂止。因此证券商今、明两天若遇到期续做要求，会请客户将落点直接跨到3月，以避免春节假期后2月份仅剩的三个交易日，有过多资金集中到期。

〞不想年后三天要忙，若投信不愿意，就直接找银行。〞一大型券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。

今日有AT&T 发行26.19亿美元公司债、台聚公司债交割20亿台币。到期还本则有200亿台币国库券。