中国货币市场：主要回购利率仍多小涨，但逆回购放量缓和资金紧势

路透上海2月12日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率仍多小涨，但公开市场逆回购放量，资金紧势有所缓和；新股申购冻结资金开始陆续回流，节前提现需求虽犹存，但预计也将逐渐减弱，短期流动性有望进一步转好。

交易员指出，明日将是IPO申购资金解冻的高峰期，过万亿的资金释放将成为流动性有利补充，即使节前央行没有更多扶助，资金面也应能平稳过渡。

“好点了，逆回购的作用是肯定的，其实一早就好些了，大行就开始出，估计昨天都提前报了(逆回购)需求，心里有底了，”上海一银行交易员称。

央行公开市场今日共进行1,600亿元人民币的逆回购操作，期限包括14天和21天期两种，规模均为800亿元，中标利率则分别持稳在4.10%和4.40%。据此计算，本周公开市场将净投放资金2,050亿元，净投放量创逾一年新高。

上述交易员并谈到，今天开始有IPO申购退款，非银机构对资金回流规模也会有提前预估，而且明天的解冻资金规模更为庞大，这对缓和预期均有正面作用，“市场转向还是挺快的。”

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

中国证券报报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0426 3.0093 +3.33

七天 4.6208 4.5364 +8.44

14天 4.7544 4.7576 -0.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 13.0000 3.3450 +965.50

七天 8.6550 9.5850 -93.00

14天 4.3400 4.8000 -46.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2200 3.2200 +0.00

七天 4.7000 4.5000 +20.00

14天 4.8300 4.7500 +8.00

Shibor

其中:隔夜 3.0580 2.9320 +12.60

七天 4.6020 4.4200 +18.20

三个月 4.9010 4.9000 +0.10