香港个股：东亚银行预计很快落实向日本三井住友银行的配股计划--主席

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透香港2月12日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周四称，预计很快落实向日本三井住友银行 的配股计划。
东亚银行主席李国宝在记者会上作以上表示。
据本地报章稍早报导，国际知名对冲基金Elliott Capital以股东身份入禀香港法院要求东亚公开向日本三井住友银行 的配股文件，并质疑配股需要及行为的正当性。
去年9月，东亚与三井住友银行签订无约束力的备忘录，拟向对方配售2.22亿股新股，以确保东亚未来拥有充足资本以符合严格的监管规定。倘若配股落实，三井住友很可能成为东亚的最大股东。
据联交所资料显示，东亚的主要股东--西班牙银行Caixa Bank 、国浩集团 及三井住友银行的持股为18.02%、15.02%及9.5%。
三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。