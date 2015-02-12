香港个股：东亚银行预计很快落实向日本三井住友银行的配股计划--主席

路透香港2月12日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周四称，预计很快落实向日本三井住友银行 的配股计划。

东亚银行主席李国宝在记者会上作以上表示。

据本地报章稍早报导，国际知名对冲基金Elliott Capital以股东身份入禀香港法院要求东亚公开向日本三井住友银行 的配股文件，并质疑配股需要及行为的正当性。

去年9月，东亚与三井住友银行签订无约束力的备忘录，拟向对方配售2.22亿股新股，以确保东亚未来拥有充足资本以符合严格的监管规定。倘若配股落实，三井住友很可能成为东亚的最大股东。

据联交所资料显示，东亚的主要股东--西班牙银行Caixa Bank 、国浩集团 及三井住友银行的持股为18.02%、15.02%及9.5%。

三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。（完）