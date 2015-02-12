《路透晚报》--2月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经收涨1.9%创逾七年半最高收位，日圆走疲提振出口股

日本股市日经指数周四收在逾七年半高位，由于日圆走软提振了丰田汽车和索尼(Sony)等出口类股表现。投资者还在观望希腊债务问题谈判的结果。日经指数收高1.9%至17,979.72点，为2007年7月以来最高收位。东证股价指数涨1.5%至1,449.39点，成交量27.7亿股，成交额3.16万亿日圆(263亿美元)，均为12月12日来最高。

--中国股市：沪综指连四日收升，资金面改善推动大盘连续反弹

中国股市沪综指连续第四日收升。分析师指出，新股IPO申购最集中时间段已过，资金面供求关系有所缓解，虽节前资金需求依然旺盛，但目前供求关系已趋平衡；节后资金需求将大幅回落，资金供大于求可能提振大盘逐步反弹。沪综指收报3,173.42点，涨15.71点或0.50%。

--香港股市：收升，电信类股受合并传言扶助攀升

香港股市收升，电信类股受到行业整合的臆测提振而跳涨。恒生指数收升0.4%至24,422.15点。恒生国企指数上涨1.1%报11,783.61点。中国联通香港和中国电信均一度飙升超过5%，因传言称二家公司将会合并。不过在中国电信监管机构出面否认后，这两支股票双双回吐部分涨幅。

--汇市：希腊问题未达成协议推动欧元下滑，关注瑞典利率决议

欧元下跌，因为欧元区财长未能与希腊达成债务协议，而投资者也为瑞典央行降息作好准备。约0857GMT，欧元/美元微跌0.07%，报1.1323美元。但欧元/瑞典克朗大涨1.64%至9.6534，此前瑞典央行宣布推出量化宽松计划，并将回购利率降至负值。

--欧元债市：意大利公债期货下跌，受希腊/欧元区僵局拖累

意大利公债期货下跌，此前希腊与欧元区债权人未能达成债务协议，预定周一再次谈判。0822GMT，意大利公债期货下跌10个跳动点至137.48；德国公债期货上涨23个跳动点，至158.84。

--国际油市：油价上涨逾1美元，尽管美国原油库存再创新高

原油价格涨逾1美元，尽管此前数据显示美国原油库存连续第五周刷新纪录高位，令供应仍远超过需求的疑虑再度浮现。0842GMT，布兰特原油上涨1.28美元至每桶55.94美元。美国原油期货升1.5美元，报50.34美元。

--全球金市：现货金自五周低位回升，希腊债务谈判疑云刺激避险买盘

金价小涨，围绕希腊与欧洲领导人债务谈 判的疑云主导市场走势，吸引了一些黄金避险买盘。现货金稍早一度跌至1,216.45美元的五周低位，之后反弹，0859GMT时涨至1,226.65美元。

--金属期市：伦铜微升，农历春节前交投偏淡

伦敦期铜走坚，交投偏淡，因在中国农历春节之前买需减弱，且希腊债务危机谈判陷入僵局。0901GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.21%，报5,611.50美元。