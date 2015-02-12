版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 17:12 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月12日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *重庆渝涪 8.3 8.3 9 2/12簿记建档 恒丰银行 AA(中诚信) 2/13 2/15 高速公路 浦发银行 A+(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 内蒙古鄂 14 3 12 2/13簿记建档 兴业银行 AA 2/15 2/16 尔多斯电力冶金 ======================================================================================= 盈峰投资 8 2 12 2/13簿记建档 工商银行 AA- 2/16 2/17 控股集团 ======================================================================================= 西部证券 23 6 3 2/13招标 浦发银行 AA 2/16 2/17

(最高发行余额) ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 10 12 2/15簿记建档 交通银行 AAA 2/16 2/17 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 苏州工业园区 30 10 5 2/13簿记建档 中信银行 AAA 2/16 2/17 国有资产控股发展 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐