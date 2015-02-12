《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月12日

马来西亚期市：棕榈油收涨1.7%，创逾一个月最大单日涨幅

路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚间录得逾一个月最 大单日涨幅，连涨五日并触及一个月高点，因棕榈油产量增长不及预期。 市场也受到其他植物油价格上涨的支撑，交易员收盘时称，这帮助棕 榈油收复稍早跌幅。 指标7月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨2,672马币(614.82美 元)，单日涨幅为4月5日以来最大。 棕榈油盘中曾触及日高2,675马币，为4月10日以来最高。 成交量为48,557口。 “市场受到产量数据的提振，”一名吉隆坡期货交易员表示。他指的 是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四在中午市场休市时公布的数据。 该交易员并称，中国大连豆油价格上涨也扶助了棕榈油价格。 马来西亚棕榈油总署数据显示，4月棕榈油产量增长5.7%至155万吨， 分别低于路透调查预期的增长8.8%和159万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油 上涨1%，大连9月豆油上涨1.4% 。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)