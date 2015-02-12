《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月12日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*重庆渝涪 8.3 8.3 9 2/12簿记建档 恒丰银行 AA(中诚信) 2/13 2/15
高速公路 浦发银行 A+(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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内蒙古鄂 14 3 12 2/13簿记建档 兴业银行 AA 2/15 2/16
尔多斯电力冶金
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盈峰投资 8 2 12 2/13簿记建档 工商银行 AA- 2/16 2/17
控股集团
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西部证券 23 6 3 2/13招标 浦发银行 AA 2/16 2/17
(最高发行余额)
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阳泉煤业集团 20 10 12 2/15簿记建档 交通银行 AAA 2/16 2/17
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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苏州工业园区 30 10 5 2/13簿记建档 中信银行 AAA 2/16 2/17
国有资产控股发展
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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