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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 15:00 BJT

表格：外资及陆资在台股大幅买超126.04亿台币，连10日买超共621.41亿台币

路透台北2月13日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股大幅买超126.04亿台币，连续10个交易日买超共计621.41亿台币；上交易日为买超84.97亿台币。

三大法人今日合计买超121.88亿台币，上交易日修正后为买超80.58亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

2/13 +126.04 -5.97 +1.78 +0.04 +121.88

2/12 +84.97 +0.41 -2.76 -2.03r +80.58r

2/11 +74.70 +7.55 -2.27 -6.69r +73.30r

2/10 +44.32 -4.40 -0.34 -1.10r +38.47r

2/9 +32.67 -6.14 -1.79 +0.88r +25.62r

2/6 +12.70 -17.45 -0.71 -0.45r -5.91r

2/5 +22.52r -19.66 +1.38 -1.42r +2.82r

2/4 +103.42r +7.74 -0.04 -1.75r +109.37r

2/3 +76.54r +3.99 +3.43 +4.48r +88.44r

2/2 +43.53 -1.58 -2.22 -5.31r +34.42r

本月累计 +621.41 -35.53 -3.54 -13.35 +568.99

2015

月份 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 林妙容)
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