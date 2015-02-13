欧洲经济指标预测--2月13日-2月20日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月13日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.1% +0.3% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.2% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.3% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 -- -0.3% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.1% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.4% -0.5% 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 顺差205 顺差200 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 2月16日当周 2月16日(一) 1000 欧元区贸易收支(亿欧元)(未经季节调整) 12月 顺差205 顺差200 2月17日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差8.15 对全球贸易收支 -- 顺差35.41 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.5% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 1月 -- -2.4% (较上年同期) -- -10.7% 产出物价(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- -0.8% 核心产出物价(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 2月 正55.0 正48.4 ZEW现况指数 正30.0 正22.4 2月18日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 -- 减少2.97 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至12月三个月 -- 5.8% 平均每周薪资所得(较上年) 截至12月三个月 -- +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至12月三个月 -- +1.8% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负10.8 2月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 -- 顺差15.15 0745 法国HICP(较前月) 1月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.1% 0900 欧元区经常帐收支(未经季节调整)(亿欧元) 12月 -- 盈余246 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余181 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出403 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 2月 -- 正4 1500 欧元区消费者信心指数 2月初值 负7.5 负8.50 2月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -1.7% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 49.2 服务业PMI -- 49.4 综合PMI -- 49.3 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 51.5 50.9 服务业PMI 54.3 54.0 综合PMI -- 53.5 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.1% 0900 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- -0.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -2.4% (上年同期) -- -0.4% 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 51.4 51.0 服务业PMI 53.0 52.7 综合PMI 52.9 52.6 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 -- 124.65 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 214.08 0930 英国零售销售(较上月) 1月 -- +0.4% (较上年同期) -- +4.3% 扣除能源的零售销售(较上月) -- +0.2% (较上年同期) -- +4.2%(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)