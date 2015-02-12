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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 15:18 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元跌0.17%，希腊问题继续影响市场

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    *   欧元/美元跌0.17%，澳元/美元跌0.80%，美元/日圆跌0.17%，欧
元日圆跌0.38%
    *   日经指数涨1.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.52%，布
兰特原油涨1.02%，美国10年期公债收益率1.9896%
    *   希腊与欧元区未能就债务问题达成协议，周一将再次努力
    *   澳洲失业率创10年新高，激发对降息的押注
    *   市场希望乌克兰和平谈判达成协议。(完)
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