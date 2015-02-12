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债券 | 2015年 2月 12日 星期四 15:34 BJT

欧元债市：意大利公债期货下跌，受希腊/欧元区僵局拖累

路透伦敦2月12日 - 意大利公债期货周四下跌，此前希腊与欧元区债权人未能达成债务协议，预定周一再次谈判。

在布鲁塞尔的危机谈判历经七个小时，结束时已经过了午夜，然而欧元区财经首长仍未能就未来程序性步骤的共同声明达成协议。

意大利公债期货 盘初下跌29个跳动点至137.29。但希腊问题预料对稍晚意大利公债发行影响不大，因欧洲央行的买债计划料暂时抑制欧元区二线国家公债受影响程度。

德国公债期货 上涨17个跳动点，至158.78。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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