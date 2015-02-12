更新版 1-马来西亚经济：面对油价挫跌仍实现快速成长，但前景不甚乐观

《汇市简讯》美元/日圆持稳，市场缺乏方向
0355GMT * 美元/日圆在亚洲盘几无变动，市场交投清淡，缺乏方向指引 * 在110.86-111.35区间交投，脱离稍早的高点，但111.00下方仍有买盘 * 跌势到昨日低点111.85附近停止 * 111.35附近有卖盘 * 100小时移动均线切入位111.34、以及一目均衡基准线切入位111.35构成技术阻力 * 55日移动均值在111.66，日线图一目云区在110.68-111.82 (完) (编译 张荻；审校 徐文焰)
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* 马来西亚第四季GDP较上年同期增长5.8%，路透调查预期为增长5%
* 全年GDP增长6%，预估增长5.8%
* 经济大幅成长料不会长久，因油价下跌带来不利影响
路透吉隆坡2月12日 - 虽然油价和大宗商品价格下滑，但得益于强劲的建筑和制造业活动，马来西亚2014年经济实现四年来最快增速。
但分析师称，作为能源净出口国，未来几个月马来西亚可能将开始感受到全球油气价格走软给收入带来的全面冲击，而当局通过财政与货币政策提振需求方面也没有太多办法。
马来西亚第四季国内生产总值(GDP)增长5.8%，超过路透调查中的预估中值5%，也快于第三季的5.6%。
增长动能强于预期，提升2014年全年经济增长率至6.0%，为2010年以来最快增速，也超过分析师预期的5.8%。
但分析师曾表示，马来西亚强劲的经济表现可能不会持续，因为全球市场对马来西亚出口产品的需求低迷，能源和大宗商品价格也十分疲弱。
“经济加速成长可能将只是短暂的，因为今年油价下跌将成为经济的主要阻力，”Capital Economics分析师Krystal Tan在报告中表示。
该咨询公司指出，政府4月提高商品和服务税率(GST)之后，民间消费可能将减弱；而且在资源收入下降的情况下，政府必须削减支出，以实现减赤目标。
央行降息的空间十分有限，因为GST上调之后通胀率将大幅上升，除此之外还有资本外流风险、本币贬值以及家庭债务负担沉重等因素。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
0355GMT * 美元/日圆在亚洲盘几无变动，市场交投清淡，缺乏方向指引 * 在110.86-111.35区间交投，脱离稍早的高点，但111.00下方仍有买盘 * 跌势到昨日低点111.85附近停止 * 111.35附近有卖盘 * 100小时移动均线切入位111.34、以及一目均衡基准线切入位111.35构成技术阻力 * 55日移动均值在111.66，日线图一目云区在110.68-111.82 (完) (编译 张荻；审校 徐文焰)
路透上海5月23日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续偏松，月内到期的较短期限相对充裕；九天以上的跨月品种供给尚可，不过价格回落有限。交易员称，尽管今日逆回购到期规模较大，但央行操作对冲绝大部分，资金面受公开市场小幅净回笼影响不大，暂维持稳中偏松。 “今天相对宽松，基金农商等出钱都不少；就是跨月的贵，14天都是在4%以上，”上海一券商交易员称。 她表示，资金稍松央行公开市场又开始净回笼，且5月底还要提防去年税款汇算清缴对流动性的冲击，“也就是短期松口气吧，后期还是谨慎的。” 中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期600亿元，中标利率均持平。据此计算，单日净回笼300亿元。 昨日首度升破一年期贷款基础利率(LPR)的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)，周二再上涨1.13bp(基点)至4.3137%，续创逾两年高位；Shibor除隔夜、七天品种利率下降外，其余期限利率均涨。 中信证券固定收益研究团队的分析指出，长期Shibor高主要原因
路透北京5月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率变动不大，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，期货震荡整理，现券走势追随期货；不过有关监管层关于禁止通道业务的辟谣，以及英国发生爆炸案，令债券市场情绪较昨天改善。