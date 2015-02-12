更新版 1-马来西亚经济：面对油价挫跌仍实现快速成长，但前景不甚乐观

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* 马来西亚第四季GDP较上年同期增长5.8%，路透调查预期为增长5%

* 全年GDP增长6%，预估增长5.8%

* 经济大幅成长料不会长久，因油价下跌带来不利影响

路透吉隆坡2月12日 - 虽然油价和大宗商品价格下滑，但得益于强劲的建筑和制造业活动，马来西亚2014年经济实现四年来最快增速。

但分析师称，作为能源净出口国，未来几个月马来西亚可能将开始感受到全球油气价格走软给收入带来的全面冲击，而当局通过财政与货币政策提振需求方面也没有太多办法。

马来西亚第四季国内生产总值(GDP)增长5.8%，超过路透调查中的预估中值5%，也快于第三季的5.6%。

增长动能强于预期，提升2014年全年经济增长率至6.0%，为2010年以来最快增速，也超过分析师预期的5.8%。

但分析师曾表示，马来西亚强劲的经济表现可能不会持续，因为全球市场对马来西亚出口产品的需求低迷，能源和大宗商品价格也十分疲弱。

“经济加速成长可能将只是短暂的，因为今年油价下跌将成为经济的主要阻力，”Capital Economics分析师Krystal Tan在报告中表示。

该咨询公司指出，政府4月提高商品和服务税率(GST)之后，民间消费可能将减弱；而且在资源收入下降的情况下，政府必须削减支出，以实现减赤目标。