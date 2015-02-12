更新版 1-台湾房地产：财政部推动房地合一课税势在必行，以轻税简政化解阻力

(新增官员谈话)

路透台北2月12日 - 为改革不动产税制，台湾财政部长张盛和周四宣示推动房地合一课税，明年1月1日起规划将自2016年起1月1日出售持有二年内房屋，课征所得税率30%；目前现行所有房屋持有者都按旧税制课征，不纳入合一课所得税范围，以轻税简政化解阻力。

财政部宣布的房地合一课税方案税率轻，且要求持有年限也较短，被视财政部在不动产课税上的一大退让。不过张盛和重申，目的只有将房地合一课税，无需赋予它太多其他的政策任务，推动税制改革也并非要打房，而是现行税制已过于落伍。他表示，现行分开课税的制度缺失太多，税率课征太低，令所有资源全部投入房地产，不利台湾的资源分配。

张盛和说，〞等于是目前90%以上的自用住宅持有的人都安心了，等于是保障现在的自住户，也可以消除改革的阻力。〞

财政部官员表示，明年1月1日起，只要不在二年内转卖的房屋全部不受影响。至于明至于2016年1月1日起取得的房屋并持有超过二年者，分离课征税所得税率17%。张盛和表示，分离课所得税率17%是否太高或太低见仁见智，若采累进税率一下子就课了45%，应是多年累积持有，累进税率虽较公平，但很容易有规避，反而课不到。

过去数十年以来台湾的房地产交易以土地、房屋价格分离课税，对卖方而言，房地产交易的资本利得因现行税法，多未能如实征。而台湾房地产市场过去走了数十年的大多头行情，都会区房价高涨已超越一般市井小民所得负荷，这也造成民怨高涨。

去年间财政部提出一大重要法案--房地合一实价课税，拟将不动产交易利得的部分纳入所得税，规划税率将比照综合所得级距及税率课征。财政部在立法院报告房地合一课税的规划，但遭到立法院的多方质疑。

去年底张盛和在立法院首度改口称，房地合一课税措施可能改采分阶段实施。意味着财政部这一重大的财政改革方案遭遇阻力。

**保障自住及鼓励长期持有**

张盛和在记者会上表示，房地合一实价课税是要〞保障自住，鼓励长期持有〞，未来税制改革了，也可以导正社会资源的合理配置。

他表示，全台湾共有974万户房屋，其中自住率有八十五%，房地合一课税〞不是要打房〞，而是建立合理透明的税制，其中给予自用住宅免税，并有长期持有优惠，且抑制短期操作。

在租税优惠方面，财政部也提供夫妻和未成年子女设有户籍、持有并居住于该房地连续满六年且无供营业使用或出租者，若出售房地总价在四千万台币以下者，可予免所得税。但六年内以一次为限。

张盛和认为，目前台湾的房地产价格正在下跌初始，目前也不适合课重税，因为这会令房地产价格崩跌，硬着陆的情况对金融机构不利。

〞要软着陆才好，〞张盛和说。

台湾财政部一位不愿具名的官员周二指出，财政部已向行政院简报房地合一课税的自用住宅出售的免税门槛；目前房地合一实价课征所得税初步规划将采分离课税基本税率17%。 此案预计2月底提行政院。

台湾最大房屋仲介商--信义房屋 日前称，以信义房价指数计算，2014年台北市二手房价较上年减少约3.3%，为六年来首度下滑。