《全球汇市》希腊问题未达成协议推动欧元下滑，关注瑞典利率决议

《汇市简讯》美元/日圆持稳，市场缺乏方向
0355GMT * 美元/日圆在亚洲盘几无变动，市场交投清淡，缺乏方向指引 * 在110.86-111.35区间交投，脱离稍早的高点，但111.00下方仍有买盘 * 跌势到昨日低点111.85附近停止 * 111.35附近有卖盘 * 100小时移动均线切入位111.34、以及一目均衡基准线切入位111.35构成技术阻力 * 55日移动均值在111.66，日线图一目云区在110.68-111.82 (完) (编译 张荻；审校 徐文焰)
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1341 1.1331 +0.09 -6.25 1.2097
美元/日圆 119.04 120.45 -1.17 -0.53 119.68
欧元/日圆 134.99 136.53 -1.13 -6.76 144.77
美元/瑞郎 0.9266 0.9284 -0.19 -6.79 0.9941
英镑/美元 1.5239 1.5236 +0.02 -2.14 1.5573
美元/加元 1.2582 1.2630 -0.38 +8.30 1.1618
澳元/美元 0.7680 0.7717 -0.48 -5.97 0.8168
新西兰元/美元 0.7348 0.7362 -0.19 -5.76 0.7797
欧元/瑞郎 1.0510 1.0522 -0.11 -12.61 1.2026
欧元/英镑 0.7439 0.7439 +0.00 -4.07 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5775 9.4980 +0.84 +1.15 9.4688
美元/挪威克朗 7.6346 7.6441 -0.12 +2.18 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/王颖/王洋/蔡美珍)
0355GMT * 美元/日圆在亚洲盘几无变动，市场交投清淡，缺乏方向指引 * 在110.86-111.35区间交投，脱离稍早的高点，但111.00下方仍有买盘 * 跌势到昨日低点111.85附近停止 * 111.35附近有卖盘 * 100小时移动均线切入位111.34、以及一目均衡基准线切入位111.35构成技术阻力 * 55日移动均值在111.66，日线图一目云区在110.68-111.82 (完) (编译 张荻；审校 徐文焰)
路透上海5月23日 - 中国银行间市场周二早盘资金面延续偏松，月内到期的较短期限相对充裕；九天以上的跨月品种供给尚可，不过价格回落有限。交易员称，尽管今日逆回购到期规模较大，但央行操作对冲绝大部分，资金面受公开市场小幅净回笼影响不大，暂维持稳中偏松。 “今天相对宽松，基金农商等出钱都不少；就是跨月的贵，14天都是在4%以上，”上海一券商交易员称。 她表示，资金稍松央行公开市场又开始净回笼，且5月底还要提防去年税款汇算清缴对流动性的冲击，“也就是短期松口气吧，后期还是谨慎的。” 中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期600亿元，中标利率均持平。据此计算，单日净回笼300亿元。 昨日首度升破一年期贷款基础利率(LPR)的一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)，周二再上涨1.13bp(基点)至4.3137%，续创逾两年高位；Shibor除隔夜、七天品种利率下降外，其余期限利率均涨。 中信证券固定收益研究团队的分析指出，长期Shibor高主要原因
路透北京5月23日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率变动不大，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，期货震荡整理，现券走势追随期货；不过有关监管层关于禁止通道业务的辟谣，以及英国发生爆炸案，令债券市场情绪较昨天改善。