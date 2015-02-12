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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 16:41 BJT

《全球汇市》希腊问题未达成协议推动欧元下滑，关注瑞典利率决议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1341 1.1331 +0.09 -6.25 1.2097

美元/日圆 119.04 120.45 -1.17 -0.53 119.68

欧元/日圆 134.99 136.53 -1.13 -6.76 144.77

美元/瑞郎 0.9266 0.9284 -0.19 -6.79 0.9941

英镑/美元 1.5239 1.5236 +0.02 -2.14 1.5573

美元/加元 1.2582 1.2630 -0.38 +8.30 1.1618

澳元/美元 0.7680 0.7717 -0.48 -5.97 0.8168

新西兰元/美元 0.7348 0.7362 -0.19 -5.76 0.7797

欧元/瑞郎 1.0510 1.0522 -0.11 -12.61 1.2026

欧元/英镑 0.7439 0.7439 +0.00 -4.07 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5775 9.4980 +0.84 +1.15 9.4688

美元/挪威克朗 7.6346 7.6441 -0.12 +2.18 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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